ZANNINI (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * “CANAPA E CBD“: « CON VALCANOVER – CAPRINI – ANEDDA, A TRENTO – SPAZIO BIGARAN (17/10 – 20.30) »

18.41 - lunedì 16 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Evento “Canapa e CBD fra salute, normative e impreditoria. Domani Martedì 17 ottobre si terrà l’ evento “Canapa e CBD fra salute normative e imprenditoria” dalle ore 20.30 presso la Sala Riunioni SPAZIO BIGARAN a Trento in Via Torre Verde, 21”.

Sarà un momento di dibattito su un tema molto attuale a diversi livelli con un occhio alla dimensione sanitaria ed uno a quella economica.L’evento è stato pensato e organizzato da Jacopo Zannini e Francesca Caprini candidati nella lista Alleanza Verdi e Sinistra che discuteranno assieme a:

– Fabio Valcanover Avvocato

– Cristina Anedda Holder and Sales Manager Chacruna

Il 21 Agosto 2023, è stato pubblicato il decreto legge a firma del Ministro della salute Schillaci nella Gazzetta Ufficiale, che revocando la sospensione del proprio decreto emanato dall’ex ministro Speranza, prevede che tutti i prodotti a uso orale di cannabidiolo (CBD) vengano inclusi nella tabella dei medicinali estratti da stupefacenti. Sarà un confronto con la cittadinanza per mettere in discussione il sistema repressione che attraverso la messa in bando di sostanze e terapie, e l’assist a case farmaceutiche e colossi economici limita gli spazi di libertà e di cura dei singoli. Ne parliamo con chi da anni si occupa sia da un punto di vista terapeutico che normativo che imprenditoriale della questione; cercheremo di allargare il focus alle dimensioni sociali e politiche con due esponenti dell’Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle elezioni provinciali.

*

Jacopo Zannini Alleanza Verdi e Sinistra