CONFAGRICOLTURA – TRENTINO * CONCORSO “TRE GOCCE D’ORO“: « STAGIONE APISTICA 2023, È DI SISINIO MARTINOLLI IL MIELE DI RODODENDRO PIÙ BUONO D’ITALIA »

È di Sisinio Martinolli il miele di rododendro più buono d’Italia. Premiati molti apicoltori trentini al Concorso Tre Gocce d’Oro. Dopo l’annata 2022, contrassegnata da una produzione complessivamente discreta, nonostante le grandi diversità territoriali, la stagione apistica 2023 si è rivelata molto critica nella fase di avvio primaverile, al punto di azzerare sostanzialmente la produzione del miele di acacia e di limitare in modo consistente la produzione di miele di agrumi, ad eccezione di alcune limitate fortunate aree.

Si sta completando il report di prime valutazioni della stagione produttiva 2023 con l’auspicio che, nonostante la siccità estiva e il prolungarsi delle alte temperature, si sia verificata la miglior ripresa produttiva possibile. A differenza dello scorso anno va segnalata la minor varietà di mieli in concorso, soprattutto per quelli primaverili, l’impatto della grande e prolungata precipitazione primaverile ha provocato anche un innalzamento dell’umidità per diversi mieli. La partecipazione al Concorso, nonostante le carenti produzioni primaverili, è stata altissima, un record se si eccettua il 2022: sono infatti stati ben 1294 i mieli inviati da 459 apicoltori.

Mieli trentini premiati alla 43esima edizione del Concorso Tre Gocce d’Oro-Grandi Mieli d’Italia 2023 che si è svolto a Castel san Pietro Terme (Bo). In particolare, il miele di rododendro dell’az. Agricola Sisinio Martinolli di Cles che ha conquistato le ambite “Tre Gocce d’Oro” al più importante Concorso Grandi Mieli d’Italia. Sisinio ha ottenuto anche il Premio della Sezione speciale “I mieli slow”. Questa sezione speciale è stata avviata nel 2019 con il contributo di Slow Food Italia, ed ha lo scopo di valorizzare caratteristiche e tipicità dei mieli italiani facenti parte dei Presidi Slow Food.

Ottimi risultati al Concorso bolognese anche per il miele di acacia di Mieli Thun che ottiene due gocce d’oro insieme anche alla melata di abete di Rizzi Lucio di Novella, al rododendro dell’Apicoltura Biologica Bolognani di Cavedine, dell’Apicoltura La Mièl di Imer e dell’Azienda Apistica Risatti Oreste della Val di Fumo. Una goccia d’oro anche per il “Millefiori di alta montagna delle Alpi” dell’Az. Agr. Grum di Predaia, all’Apicoltura La Mièl, a Claudio Chini di Cles e a Gocce d’Oro Apicoltura e Giardino d’Erbe di Bedollo, una goccia anche all’Apicoltura Facchinelli Ssa di Lavis con la melata d’abete, al millefiori dell’Apicoltura La Mièl e al rododendro dell’Az. Agr. Grum di Predaia.