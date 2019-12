CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO * III COMMISSIONE: « PARERE POSITIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA SUL SERVIZIO MUOVERSì PER I DISABILI ”

La III Commissione consiliare permanente, con il suo presidente Ivano Job, ha espresso oggi all’unanimità un parere favorevole allo schema di delibera, con cui la Giunta Fugatti si appresta a rimodulare le tariffe per l’accesso al servizio MuoverSì.

Si tratta di un sostegno per i disabili che rappresenta un unicum nazionale e un orgoglio trentino: si contribuisce infatti alle spese di trasporto cui vanno incontro i soggetti portatori di minorazioni.

L’assessora competente, Stefania Segnana, ha annunciato che si va a dimezzare l’onere a carico dell’utente, proprio nell’ottica di rafforzare questo servizio, con un costo per le casse della Provincia di circa 84 mila euro l’anno. Si conferma che la tariffa viene parametrata alla lunghezza dei percorsi e al coefficiente Icef dell’utente. Elogi all’intervento della Giunta – che interessa circa 900 cittadini – sono stati espressi da Lorenzo Ossanna, da Denis Paoli, da Katia Rossato.

Con la delibera in arrivo, passa da 80 a 40 euro la quota da pagare per l’ammissione al servizio e il primo pacchetto di 200 Km di viaggi. Si dimezzano poi i costi per il disabile relativi anche ai viaggi eccedenti i 200 Km.