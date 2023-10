CIA (FDI) * ORGANIZZAZIONE PARTITO: « 300 GAZEBO IN 2 ANNI, UN POLITICO DEVE ESSERE SEMPRE CONNESSO AL SUO TERRITORIO »

07.47 - domenica 15 ottobre 2023

300 gazebo in poco più di 2 anni, Cia (FdI): “Un politico deve essere sempre connesso al suo territorio, essere partecipe della vita della gente”.

Un vero e proprio tour per la Provincia di Trento, percorrendo 18mila chilometri per raggiungere ogni angolo del Trentino, visitando Comune per Comune, con 1.500 ore vissute a incontrare le persone nelle piazze e nei mercati, con il sole o sotto la pioggia, per ascoltare e imparare.

Ad oggi, con quello a Pergine Valsugana di questa mattina, ho raggiunto i 300 gazebo in poco più di due anni. Un impegno personale, quello del sottoscritto, vissuto con passione e dedizione e avviato in tempi non sospetti (lontani dalle scadenze elettorali), nella convinzione che la costante presenza sul territorio, a contatto con i cittadini, rappresenti un tassello fondamentale dell’esperienza politica di una persona.

Ogni appuntamento ha rappresentato per il sottoscritto un’importante occasione per confermare l’importanza del contatto diretto con le persone (di ogni età, sesso e ceto sociale) per poter raccogliere le proposte, ascoltare i problemi, sentire le critiche e provare a fornire una risposta. Ciascun attimo di questi incontri, siano stati essi casuali o programmati, con grandi, piccini e amici a quattro zampe, lo conservo nel cuore. Essi hanno contribuito al mio arricchimento umano e mi hanno spesso fornito importanti spunti per portare avanti la mia attività istituzionale all’interno del Consiglio provinciale. Questo impegno, ha consolidato la mia convinzione che un politico debba essere sempre connesso al suo territorio, essendo partecipe della vita della gente, per saper andare al cuore delle persone e agire concretamente. Per me questo è fare politica.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia