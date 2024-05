ZAMBELLI CONSIGLIO COMUNE – ROVERETO (TN)* SICUREZZA: TRAFFICO DI DROGA IN CITTÀ, PER LA MAGGIORANZA L’UNITÀ CINOFILA NON SERVE »

13.41 - mercoledì 8 maggio 2024



Dalle cronache apprendiamo che le forze dell’ordine hanno intercettato un enorme traffico di stupefacenti del valore di 10 milioni di euro che ha pesantemente interessato Rovereto nei cui parchi pubblici veniva spacciata eroina, cocaina, hashish e marijuana.

Anzitutto mi complimento con le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto a tutela della pubblica sicurezza. Tuttavia non posso non pensare alla mozione urgente discussa in consiglio comunale nel dicembre del 2022 – che mi vedeva come primo firmatario – con la quale chiedevamo alla giunta comunale di dotare il Corpo di Polizia Locale di una unità cinofila. Ciò allo scopo di ampliare gli strumenti di controllo del territorio per una migliore attività di prevenzione e contrasto della micro-criminalità.

Un’unità cinofila che quotidianamente avesse presidiato la città e i suoi parchi avrebbe certamente aiutato a contenere le dimensioni di questo degrado degno oramai di una periferia metropolitana. Ma la maggioranza di centrosinistra preferì nascondere la testa sotto la sabbia negando la portata di questa emergenza. Oggi raccogliamo i frutti di questa leggerezza le cui conseguenze sono messe sul conto della città in termini di sicurezza e vivibilità urbane.

Andrea Zambelli

Consigliere Comunale