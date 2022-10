DALLAPICCOLA (GRUPPO MISTO) * AUTONOMIA: « A GIORNI DEFINIREMO I PUNTI SALIENTI CHE CI PIACEREBBE FARE ENTRARE NEL PROGRAMMA DI GOVERNO, DEL PROSSIMO PRESIDENTE PAT »

14.13 - venerdì 21 ottobre 2022

C’è ancora tanto lavoro da fare. Due parole di avvio per un rinnovato impegno politico amministrativo. La fuoriuscita dall’ala protettrice di un partito è sempre un atto di fiducia verso i propri elettori, possibilmente da evitare. Ciò non toglie che si possa continuare a lavorare proficuamente anche dentro ad un semplice movimento politico. Fui eletto nel PATT nel 2008 nelle file del centrosinistra autonomista ed è lì che voglio continuare a riversare il mio impegno. Con o senza partito se questo prende altre strade, se questo procederà – come pare – ad adottare altre scelte.

Insieme alla collega Demagri vorremmo inoltre rassicurare i nostri affezionati elettori che non abbiamo nessuna intenzione di cambiare alveo ideologico. Coerenza innanzitutto. Purtroppo per noi, il Partito ha scelto ad ogni costo di allearsi con Progetto Trentino. E affrontare, pare, una corsa in solitaria.

Di conseguenza, il mancato supporto sull’Alleanza Democratica per l’Autonomia porterebbe ad offrire minori possibilità di vittoria sul centrodestra. Un po’ come è già successo alle recenti elezioni nazionali. Noi rimarremo qui perché ad un partito che farà i suoi ragionamenti con un suo raggruppamento territoriale, per quanto ci riguarda non rimane che augurare buon viaggio.

Nel frattempo noi, non vivremo nulla di diverso, né nel nostro quotidiano né con quelle persone che ogni giorno si rivolgono a noi per informazioni o atti politici. Consiglieri siamo e consiglieri restiamo. Inoltre, con la collega Demagri collaboreremo per partecipare all’aggregazione di chiunque sia disposto a mettere in campo un’alternativa all’attuale governo provinciale.

A giorni definiremo alcuni punti salienti che ci piacerebbe far entrare nel programma di governo del prossimo presidente della PAT. Ci sarà una presentazione del nostro gruppo politico e la possibilità di collaborare con chi lavora in prima linea. Vi aspettiamo e vi invitiamo a contattarci anche attraverso i nostri numerosi canali social. A presto per nuove avventure insieme.

Michele Dallapiccola

Consiglio Provincia Trento