VOLKSBANK * “AZIENDE ATTENTE AL CLIMA”: « PER IL “CORRIERE DELLA SERA“ SIAMO LA PRIMA BANCA DEL TN-AA NELLA GRADUATORIA DELLE ECCELLENZE ITALIANE »

14.40 - martedì 27 febbraio 2024

Volksbank prima banca del Trentino-Alto Adige nella classifica delle “Aziende più attente al clima”. Volksbank è stata inserita dal Corriere della Sera nella graduatoria delle eccellenze italiane più attente al clima, per aver introdotto strategie ed azioni concrete volte a ridurre l’intensità delle emissioni di CO2. Spicca, in particolare, il posizionamento della Banca in Trentino-Alto Adige, dove Volksbank conquista il primo posto nel settore bancario.

Ridurre o abbattere le emissioni di CO2 è un obiettivo comune che guida l’operato delle aziende di ogni dimensione. I consumatori dimostrano peraltro una crescente propensione a scegliere prodotti o servizi con impatto minore, sia ambientale o sociale. Volksbank ha intrapreso un percorso virtuoso verso la carbon neutrality grazie al Piano industriale “Sustainable 2023”, impegno che è stato confermato e ulteriormente rafforzato nel nuovo piano strategico triennale, denominato “I-mpact 2026″: questo committment, ed i risultati raggiunti con gli interventi effettuati, sono stati premiati nell’ambito della ricerca “Aziende più attente al clima”.

La ricerca indipendente è stata condotta da Statista, azienda che gestisce una delle piattaforme digitali di statistica e di business intelligence più importanti al mondo, e Corriere della Sera – Pianeta 2030. Obiettivo della ricerca è stata l’identificazione delle aziende che nell’arco temporale 2020-2022 sono state in grado di ridurre le proprie emissioni di CO2 aumentando i ricavi. Per la ricerca sono state identificate oltre 600 aziende che hanno sede sul territorio italiano. Strategica, in fase di selezione, è stata la predisposizione di un rapporto di sostenibilità.

L’impegno di Volksbank

Volksbank ha è stata premiata per i risultati realizzati con le iniziative intraprese per il territorio del Nord Est e per il tessuto economico e sociale. Alcune progettualità che hanno contribuito alla classifica della Banca sono in particolare:

– Efficientamento energetico: è in corso l’ottimizzazione dei consumi energetici sulle oltre 160 filiali e sulla sede centrale di Bolzano, attraverso interventi di domotica e di sostituzione degli impianti termici e di illuminazione;

– Green covered bond: nel 2023 Volksbank ha emesso il primo green covered bond sul mercato europeo; l’emissione è abbastanza unica nel suo genere in quanto coperta integralmente da mutui ipotecari residenziali già erogati e garantiti da immobili con attestazione di prestazione energetica esclusivamente di classe A o B;

– Progetto di riforestazione: per contribuire alla cattura attiva di CO2, a novembre 2022 la Banca ha dato vita al “Bosco Moranzani – la foresta accessibile di Volksbank”, il primo bosco in Italia progettato per essere accessibile ed inclusivo;

– Primo progetto di social green mobility: a dicembre 2023 Volksbank ha donato alla associazione AVULSS Laives un mezzo di trasporto elettrico per supportare le persone in difficoltà o non autosufficienti;

– ESG Tool: Volksbank sta supportando la transizione energetica delle imprese clienti, attraverso la misurazione dei loro progressi sia come azienda che per le progettualità messe in campo. Questo sistema corrobora il processo di erogazione di nuovi prestiti alle imprese;

“Questo riconoscimento premia il lavoro a 360 gradi che la Banca ha avviato verso la carbon neutrality e conferma che le azioni intraprese nell’ambito del Piano industriale Sustainable 2023 sono state efficaci. Il nuovo piano triennale I-mpact 2026 presenta un approccio verso la sostenibilità ancora più evoluto e siamo convinti che ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro impegno e di dare un contributo tangibile alla società”, afferma Manuela Miorelli, Responsabile Sostenibilità di Volksbank.

“Il conferimento di questo sigillo e l’eccellente posizionamento raggiunto da Volksbank confermano la bontà e la serietà del percorso che abbiamo intrapreso nell’ambito della sostenibilità. L’attenzione all’ambiente continua a guidarci ed essere uno dei pilastri del nuovo Piano industriale I-mpact 2026, presentato a fine 2023. All’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del nostro operato, il nuovo piano aggiunge la massimizzazione dell’impatto ed impegno sul fronte sociale, attraverso le iniziative che la Banca sta promuovendo per sostenere le famiglie del Nord Est”, commenta Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

Metodologia della ricerca

L’analisi di Statista e Corriere della Sera-Pianeta 2030, giunta alla terza edizione, si basa sul tasso di riduzione annuale dell’intensità delle emissioni (Compound Annual Reduction Rate), ovvero sul rapporto tra emissioni di CO2 e fatturato in milioni di euro nel periodo 2020-2022.

Per Scope 1 si intendono le emissioni dirette di CO2, che comprendono emissioni di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o controllate dall’azienda, ad esempio l’uso di combustibili per il riscaldamento e per il parco auto e gas refrigeranti.

Per Scope 2 si intendono le emissioni indirette di CO2, che comprendono emissioni di gas serra che derivano dalla generazione di elettricità acquistata, riscaldamento, raffreddamento e vapore consumati dall’azienda. La selezione delle aziende e la determinazione dei criteri di valutazione è stata effettuata secondo criteri indipendenti da parte del Corriere della Sera e da Statista.