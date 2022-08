UIL SCUOLA – IRASE / TN-AA * FORMAZIONE: « AL VIA CORSO PER DOCENTI, CON ESPERTI DI VALENZA EUROPEA (DAL 5/9 – ITE TAMBOSI TRENTO) »

16.53 - venerdì 26 agosto 2022

Nell’arco di due mesi interverranno, qui in Trentino, esperti di fama nazionale ed europea, proprio sul tema della valutazione del lavoro degli insegnanti.

A partire dal 5 settembre prossimo l’IRASE del Trentino Alto Adige (l’Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa della UIL regionale) organizza un percorso di aggiornamento sul tema I DOCENTI TRA VALUTAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE, da tempo uno dei nodi centrali nella discussione sul futuro del sistema scuola.

L’obiettivo è quello di avviare un confronto che inserisca il tema nel suo ampio contesto e che eviti soluzioni meccanicistiche, nuove burocratizzazioni ed il moltiplicarsi di inutili concorsi. e consideri piuttosto una nuova idea di scuola, individui finalità, obiettivi e competenze adeguate all’oggi. Serve infatti definire pragmaticamente caratteristiche e modalità di un insegnamento più efficace sulla cui base declinare gli indicatori per una corretta e propositiva valutazione dell’esito degli apprendimenti degli studenti e quindi del lavoro dei loro insegnanti.

La determinazione delle tappe di sviluppo della carriera dei docenti – assolutamente necessaria per dare senso e ampio respiro ad una professione pericolosamente demotivata – è infatti terreno assai difficile che non può prescindere da un nuovo patto educativo con il sistema culturale, sociale e produttivo del quale la scuola è, o dovrebbe essere, struttura portante. Il tentativo di soluzioni frettolose e a breve termine piuttosto che stimolare la professionalità ed il bisogno di crescita dei docenti, rischia di essere dannoso per un sistema scuola già in evidente difficoltà.

Elina Massimo

Presidente Istituto Ricerca e aggiornamento Irase – Trentino Alto Adige Sùüdtirol