UIL PUBBLICO IMPIEGO – TRENTINO * RINNOVI CCPL: « LA GIUNTA PAT DÀ IL VIA LIBERA AL DDL VARIAZIONE BILANCIO, STANZIATI 119 MLN »

La Giunta dà il via libera al DdL di variazione di bilancio: stanziati 119 milioni per i rinnovi CCPL- UIL: ORA SERVE UN PERCORSO SPEDITO PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE.

Con almeno un mese di ritardo, nella seduta di ieri la Giunta provinciale ha dato il via libera al percorso che porterà al concreto stanziamento dei primi fondi per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, triennio 2022 – 2024.

Walter Alotti: “Le pressioni continue da parte nostra, la UIL convintamente ha firmato il Protocollo con l’Assessore Spinelli, assieme ai continui interventi e richieste formali da parte dei tre Segretari delle Categorie UIL interessate, – Bassetti UIL FPL – Varagone UIL Sanità – Di Fiore UIL Scuola, hanno sbloccato l’iter.”

È solo il caso di ricordare come il 18 luglio 2023, dopo una non semplice trattativa politica, l’Assessore Spinelli e le Organizzazioni sindacali CISL e UIL firmarono un protocollo d’intesa finalizzato al finanziamento dei rinnovi contrattuali 2022/2024 del pubblico impiego: dalla Sanità a tutti gli Enti Locali, alla Scuola.

A seguito di quella firma, nei mesi autunnali si è riusciti a chiudere una serie di accordi, per ultima un’intesa tecnica sia sugli aumenti da destinare a lavoratrici e lavoratori.

“Nel comparto Sanità – ribadisce Giuseppe Varagone , Segretario Generale della UIL FPL Sanità – è necessario destinare gli aumenti non solo sui tabellari, ché dev’essere riconosciuta economicamente e giuridicamente la responsabilità e l’evoluzione delle competenze, di questi professionisti Sanitari (Infermieri, Ostetriche, Tecnici sanitari di radiologia e di laboratorio, Fisioterapisti, ed ecc.) personale di supporto (OSS), degli Operatori della centrale unica 112 ,116/117 e il personale tecnico del 118 (OTAS). Inoltre rivendica per tanto con fermezza quanto previsto dai protocolli di dicembre 2022 e di luglio 2023 , in primis l’attivazione di un tavolo per la revisione dell’ordinamento professionale e l’estensione delle quote del Part Time .

“La delibera di ieri è un bel segnale che consolida le ragioni del percorso fino ad oggi portato avanti da chi con coerenza e responsabilità ha sottoscritto il Protocollo d’intesa di data 18 luglio 2023 ed accordi collegati”; queste le parole del Segretario Generale Provinciale UIL FPL EE. LL. Andrea Bassetti. “Ricordiamo che nel comparto Autonomie Locali trovano inserimento settori che erogano servizi essenziali e preziosi per i cittadini Trentini: il rinnovo contrattuale, nelle vigenze e nei tempi corretti, è lo strumento principe per dare valore al lavoro delle persone”. Urgente ora accelerare sui passaggi tecnici di rinnovo dei contratti 2022-2024, per garantire alle parti di affrontare in Apran le specificità di ogni Comparto. Per le Autonomie Locali necessario finalizzare il percorso di revisione sull’Ordinamento Professionale, con destinazione specifica delle risorse inserite nei 15 milioni sui comparti, per la continuazione della trattativa in risposta di miglioramenti oltre che economici anche normativi.

“Il Protocollo di impegni del 18 luglio è stato di straordinaria importanza: l’unatantum 2023 e l’accordo negoziale sull’aumento dei buoni pasto sono i primi frutti. Al Consiglio Provinciale chiediamo l’approvazione tempestiva della variazione di bilancio. Solo a seguito di quella potremo trattare in APRaN.” – Chiosa Pietro Di Fiore, responsabile UIL Scuola in Trentino.

UIL: “L’obiettivo concreto è avere gli aumenti entro la primavera, arretrati compresi, per dare risposte concrete al 40.000 lavoratrici e lavoratori per iniziale ristoro della perdita d’acquisto causato dall’inflazione che ancora oggi limita una vita dignitosa di chi da sempre rappresentiamo.

*

Giuseppe Varagone

Andrea Bassetti

Pietro Di Fiore

Walter Alotti