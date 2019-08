comuniCato stampa congiunto segretari PATT, UPT e PD dI rovereto (tn) * elezioni 2020: « DIALOGO APERTO E SENZA PREGIUDIZIALI con le forze civiche autonomistiche e popolari »

E’ necessario e urgente riportare la specialità del Trentino e delle sue Comunità territoriali al centro del dibattito politico e dell’azione politica conseguente. L’attuale situazione di sudditanza della politica trentina al centralismo nazionale richiede un’azione decisa e immediata a tutela della nostra Autonomia.

Parimenti, tematiche importanti concernenti il lavoro, la cultura, il sociale e i giovani, l’ambiente e la mobilità suggeriscono la predisposizione di un programma di proposte concrete in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2020 a Rovereto.

IL PD, l’UPT e il PATT a Rovereto hanno da tempo iniziato un dialogo allo scopo di avviare un percorso finalizzato alla realizzazione di una proposta di programma per la Città di Rovereto.

Auspichiamo che questo dialogo, aperto e senza pregiudiziali, possa proseguire con le forze civiche e con quelle forze politiche, sociali e culturali le quali, attraverso l’espressione di sensibilità autonomistiche, popolari, civiche e democratiche, vogliano avanzare e discutere proposte e iniziative.

*

Valter Giacomazzi per UPT

Davide Gamberoni per PATT

Carlo Fait per PDT