UIL E CISL SCUOLA / TRENTINO * COMPARTO ATA – AE – INFANZIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE: « CONTRATTI 2022-2024, IN APRAN SIGLATA L’INTESA TECNICA »

18.14 - martedì 31 ottobre 2023

Dal Protocollo al rinnovo dei Contratti 2022-2024. Personale ATA – AE – Formazione Professionale – Infanzia. Siglata l’intesa tecnica. Si è tenuto oggi in APRaN (Agenzia provinciale Rappresentanza Negoziale) l’atteso incontro volto alla chiusura di un accordo sui riconoscimenti economici per il triennio 2022 – 2024, comparto ATA – AE – Formazione professionale e Scuola Infanzia.

Il Presidente Baracetti e i due dirigenti Comper e Mussino hanno confermato la volontà di onorare in tempi brevi gli impegni presi dall’Amministrazione provinciale. Impegni che sono figli del Protocollo firmato il 18 luglio u.s. Un ulteriore passo verso il rinnovo dei contratti per il personale della Scuola.

Le tabelle oggi sottoscritte da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative confermano la volontà di attribuire gli aumenti concordati nel Protocollo: 3,05 per il 2022; 6,60 per il 2023 e per il 2024. Un aumento medio lordo che va dagli 83,73 euro per il 2022 ai 139,11 euro per il 2023 ai 140,31 euro per il 2024.

Quella di oggi è una firma su un’intesa tecnica. Per rendere concreta l’intesa è necessaria una variazione di bilancio (noi chiediamo che la legge sia varata in tempi strettissimi: il primo atto del nuovo Consiglio Provinciale), a seguire i controlli della Corte dei Conti. Con una punta di ottimismo potremmo pensare che la primavera prossima si apra con l’attribuzione degli aumenti, arretrati compresi.

UIL SCUOLA e CISL Scuola: “Abbiamo firmato convintamente il Protocollo in luglio, ora siamo soddisfatti del percorso intrapreso. Ora a noi il compito di monitorare tutti i successivi passaggi. A partire dalla necessità di approvare velocemente la variazione di bilancio”.

*

Pietro Di Fiore

UILTN