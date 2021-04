FEDERAZIONE CORI TRENTINO * RUBRICA TELEVISIVA – “ RACCONTI IN CORO “: « CAMILLO MOSER PROTAGONISTA DELLA SECONDA PUNTATA, RTTR 11 APRILE ORE 21.30 »

Camillo Moser a “Racconti in coro”. Seconda puntata domani, domenica 11 aprile alle 21.30, di “Racconti in coro”, la rubrica televisiva proposta dalla Federazione dei cori del Trentino in collaborazione con l’emittente televisiva Rttr. Protagonista, dopo la serata della settimana scorsa dedicata a Riccardo Giavina, sarà un altro grande musicista e autore di brani per coro: Camillo Moser, di cui nel 2020 ricorreva il 35esimo anniversario dalla morte e che non era stato possibile celebrare adeguatamente.