CCIAA – TRENTO / COMITATO PROMOZIONE IMPRENDITORIA FEMMINILE * DELEGAZIONE IN BAVIERA: « TRE GIORNATE DI VISITE AZIENDALI, CON SCAMBI DI ESPERIENZE E VISIONI »

15.08 - martedì 30 maggio 2023

Nei giorni scorsi, una delegazione di imprenditrici bavaresi è stata ospitata in Trentino dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile che, assieme al Movimento donne impresa di Confartigianato, ha organizzato un percorso di visita a diverse realtà imprenditoriali della provincia di Trento. Scopo della missione – che ricambiava l’ospitalità riservata nel 2019 a Rosenheim (D) a una delegazione del Comitato – e stata l’opportunità di conoscere in prima persona un nutrito numero di buone pratiche aziendali che hanno portato al successo altrettante attività economiche gestite da donne.

Il programma ha permesso di entrare in contatto con esperienze imprenditoriali di diversa portata e di visitare siti aziendali interessanti per organizzazione interna e filosofia produttiva. In poco più di tre giorni alle imprenditrici tedesche è stato possibile incontrare le colleghe trentine impegnate in attività differenti tra loro sia per il tipo di lavoro svolto sia per la dimensione dell’azienda: dalla cura e benessere della persona, compresa la realizzazione di prodotti cosmetici naturali (Centro Estetico Andino-Mezzolombardo) alla ristorazione, che propone menù tipici trentini a base di prodotti stagionali, biologici e a Km zero (Ristorante “Da Pino”-San Michele all’Adige); dalla distribuzione di materiale elettrico, ad alto tenore innovativo e di automazione, con oltre ottant’anni di storia (Gruppo Giovannini-Lavis) allo studio di moda che realizza creazioni originali (Atelier New Style-Cles); dalla confezione di biancheria per la casa e ambienti ecclesiastici (Artetessile-Pergine), fino alla produzione di gruppi filtranti per la depurazione dell’aria nei processi di lavorazione e trasformazione industriale (Metal Working-Pergine). Nel percorso di visita non poteva mancare un importante riferimento al settore primario, che in questa occasione ha coinvolto il caseificio più antico d’Italia, che custodisce le radici della tradizione casearia trentina (Caseificio degli Altipiani e del Vezzena-Lavarone) e l’attività a conduzione familiare di allevamento e produzione di latte associata alla gestione di una fattoria didattica (Soto al croz-Magrè).

Nel corso della missione c’è stato spazio anche per la cultura. Le ospiti bavaresi sono state infatti accompagnate a visitare la mostra “MetalKunst3”, allestita a Pergine, e il Museo della grappa di Mezzolombardo, mentre a Trento hanno potuto respirare l’atmosfera creata dai numerosi appuntamenti del Festival dell’Economia e apprezzare in tutta la sua bellezza il Castello del Buonconsiglio, dove sono state accompagnate a fare una visita guidata, affiancate anche da Enrica Vinante che si è occupata di seguire parte dei restauri della struttura.

“La presenza delle nostre colleghe tedesche a Trento – ha commentato Claudia Gasperetti, Coordinatrice del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile – è stata per noi un’occasione di confronto importante. La riunione finale, che abbiamo organizzato a conclusione del loro soggiorno con le imprenditrici trentine, ci ha permesso di fare sintesi dei numerosi stimoli di sviluppo e delle buone pratiche, che è stato possibile condividere nel corso della visita a Trento. Soprattutto, però, abbiamo avuto conferma dell’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo su cui fondare una collaborazione costante, che sia fonte reciproca di confronto e ispirazione per valorizzare al meglio la crescita dell’imprenditoria femminile”.

Le imprenditrici bavaresi che hanno preso parte alla missione trentina sono: Gitta Eckl-Reinisch (Consulente affari italo-tedeschi); Marita Kimmig (Reclutamento personale e consulenze); Johanna Mathäser (Legale); Susanne Schaffer (Naturopata); Petra Riemerschmid (Naturopata); Viktoria Halasz (Economista); Monika Pau (Consulenza aziendale e avvio piccole imprese); Gabriele Brunner-Huber (Fisioterapista e naturopata); Marilena Bacci (Legale).