TRENTINO SVILUPPO * “TRENTINO STARTUP VALLEY“: « SI APRONO LE ISCRIZIONI ALLA QUINTA EDIZIONE, MONTEPREMI DI 100 MILA EURO »

14.58 - martedì 30 gennaio 2024

Trentino Startup Valley, si aprono le iscrizioni alla quinta edizione. Previste due categorie di concorso, una per le idee imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, l’altra per quelle ad impatto sociale. Montepremi di oltre 100 mila euro.

Riaprono le candidature per entrare in Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per nuove idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo e Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino. I termini per fare domanda scadranno il 28 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, ci saranno due sezioni: una per le idee imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e l’altra per le idee innovative ad impatto sociale. Previsti tutoraggio dedicato, formazione, mentoring e premi in denaro per un montepremi complessivo di oltre 100 mila euro.

Alla quinta edizione di Trentino Startup Valley potranno accedere singoli o gruppi non ancora costituiti in impresa e imprese costituite a partire dal 1° settembre 2021 compreso, come da data di iscrizione presente nella visura camerale.

Novità del 2024 la presenza di due sezioni di gara: la prima dedicata alle idee imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, con priorità per quelle afferenti a uno degli ambiti della Strategia di Specializzazione intelligente della Provincia autonoma di Trento (Sostenibilità, Montagna e Risorse Energetiche; Industria Intelligente; ICT e Trasformazione Digitale; Salute, Alimentazione e Stili di Vita). La seconda per le idee innovative ad impatto sociale, a cui potranno candidarsi i gruppi di lavoro che lo scorso autunno hanno partecipato al programma “ImprendiSociale”, ideato da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Fondazione Demarchi.

Il percorso all’interno di Trentino Startup Valley si articola in due fasi: la prima, cosiddetta “Bootstrap”, ha una durata di quattro mesi e ha come obiettivo quello di fornire agli startupper le competenze necessarie per relazionarsi con successo con il mercato, tra cui strategie di marketing, costruzione del business model e del business plan e fondamenti di comunicazione per raccontarsi in maniera efficace.

I team che supereranno con successo il Bootstrap verranno ammessi alla fase denominata Validation, cioè alla fase di validazione del prodotto sul mercato, della durata di otto mesi. In questo arco temporale, al tutoraggio dedicato, che i team continueranno a ricevere, si aggiungerà il coaching specialistico nell’ambito per esempio della contrattualistica, della costituzione societaria, della cybersecurity, della compliance GDPR, delle certificazioni, della team creation, del marketing e della finanza.

La fase di Validation si concluderà con il Validation Day, una presentazione pubblica dei progetti secondo il format della “pitch battle”. In questa sede, una commissione di esperti stilerà una classifica di merito tenendo conto del grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea, della solidità e sostenibilità del business proposto, dell’expertise dei singoli ed eterogeneità delle competenze del team e della maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma.

I premi, in denaro, verranno erogati da Trentino Sviluppo: 35 mila euro al primo classificato, 25 mila euro al secondo, 20 mila euro al terzo per quanto riguarda la sezione “idee ad elevato contenuto tecnologico”. Nell’ambito delle “idee ad impatto sociale” sono invece previsti un premio di 13 mila euro per il primo classificato e un premio di 7 mila euro per il secondo classificato in graduatoria.

I termini per candidarsi scadono alle ore 12 di mercoledì 28 febbraio 2024. Le lezioni della fase Bootstrap inizieranno nella prima metà di marzo 2024 e si svolgeranno in presenza.

Info e iscrizioni su: www.trentinostartupvalley.it