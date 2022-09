“TRENTINO 2060” E “CODICE SORGENTE” * ELEZIONI 2022: « INCONTRI CON I CANDIDÀTI AL PARLAMENTO, CON I GIOVANI A TRENTO (15/9) E A BORGO VALSUGANA (21/9) »

10.04 - giovedì 08 settembre 2022

Trentino 2060 e Codice Sorgente promuovono due eventi rivolti particolarmente agli under 35, ma non solo, in vista delle elezioni Politiche 2022. In questo modo si intende da una parte sensibilizzare la politica riguardo alle necessità delle nuove generazioni, le quali vengono spesso ignorate, e dall’altra avvicinare i giovani alle decisioni democratiche al fine di contrastare l’astensionismo dilagante e il voto poco informato e poco consapevole.

“Con questa iniziativa comune cerchiamo di avvicinare i trentini alle scelte politiche in modo concreto, cercando di rinsaldare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, il quale diventa più fragile in momenti di grande incertezza come quello che stiamo attraversando. Ciò è ancor più rilevante per le generazioni più giovani, le quali vengono spesso trascurate dai programmi dei partiti politici poiché non costituiscono un elettorato numeroso. Questo non fa altro che alimentare un circolo vizioso in cui i giovani si sentono sempre meno rappresentati – secondo l’Istituto Piepoli meno di un under 35 su due andrà a votare il prossimo 25 settembre – e, d’altro canto, la politica fatica a parlare dei problemi dei giovani”. Proprio per queste ragioni sono state pensate due serate, diverse tra loro ma intrinsecamente connesse.

La scuola di formazione prepolitica apartitica Codice Sorgente si farà promotrice dell’evento “E noi giovani? Prospettive di una generazione dimenticata” presso la Bookique di Trento, giovedì 15 settembre alle ore 18:00. In questo contesto verranno discussi dati e indicatori sull’attuale situazione socioeconomica dei giovani under 35 in Italia e in Europa, attraverso la presentazione di tesine sviluppate dai soci e dagli studenti di Codice Sorgente. Questo evento sarà utile per tracciare un quadro complessivo della condizione giovanile, anche grazie agli interventi del pubblico.

Sulla scorta delle riflessioni che emergeranno da questa serata, mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 20:30, presso l’Auditorium della Comunità di Valle Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana, l’Associazione Culturale Agorà – promotrice del festival culturale e progetto di impegno civico Trentino 2060 – organizzerà un serrato confronto tra i candidati al Senato del collegio Valsugana U03, ovvero, Elena Testor (Centrodestra), Michele Sartori (Alleanza Democratica per l’Autonomia), Roberta Bergamo (Patt-Svp), Rosa Michela Rizzi (Movimento 5 Stelle), Giuliano Pantano (Unione Popolare) e Roberto Cappelletti (Italia Sovrana e Popolare). “Tribuna politica: focus under 35”, questo il titolo della serata, non sarà però una tribuna elettorale come le altre ma un dibattito all’americana dove ai candidati verrà chiesto di discutere i rispettivi programmi elettorali in relazione alle necessità delle generazioni under 35. La moderazione dell’evento, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e pari rappresentanza, sarà affidata al giornalista Simone Casalini, direttore del nuovo quotidiano “il T”.

La collaborazione tra Codice Sorgente e Trentino 2060 va nella direzione di creare una rete di under 35 trentini che avvertono la responsabilità di contribuire al benessere della propria comunità attraverso la promozione di un approccio informato e consapevole per affrontare le grandi sfide della contemporaneità.