TRANSDOLOMITES * “VERSO IL TRENO DELL’AVISIO“: « TECNOLOGIE – AMBIENTE – FATTIBILITÀ, IL CONVEGNO A TRENTO – MUSE (12/4) » (PDF PROGRAMMA)

15.02 - venerdì 5 aprile 2024

///

” Verso il treno dell’Avisio. Tecnologie, ambiente, fattibilità” è il titolo dell’evento che viene promosso da Transdolomites in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e Ordine degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento. Per Ingegneri e Architetti i rispettivi Ordini riconosceranno i crediti formativi per i rispettivi professionisti che assisteranno ai lavori.

Evento patrocinato da : Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea ( CITRAC), Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio (TSM), Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani della Sezione di Verona ( CIFI), Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, Associazione Mobilità Dolce (AMODO), Associazione Europea dei Ferrovieri (AEC)

La sessione della mattina secondo orario 09.00 – 12.00 ed il pomeriggio ore 14.30 – 18.00

Premessa

La Provincia autonoma di Trento e Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A) sono impegnate nella definizione Protocollo d’intesa che dovrà condurre al conferimento dell’incarico per lo studio preliminare per la progettazione ferroviaria del “treno dell’Avisio”. Oltre a rappresentare un evento storico per le valli di Cembra, di Fiemme e di Fassa, la prospettiva dello studio di fattibilità non può che indurre Transdolomites a compiere un salto di qualità nella promozione dell’attività convegnistica e di studio.

L’impegno che l’associazione intende assumersi è avviare, pur nell’immaginario, un percorso di progettazione e di costruzione del tanto auspicato collegamento ferroviario pensato per unire Trento con Canazei, attraverso le valli dell’Avisio. Un obiettivo che parte dalla consapevolezza che si sta proponendo la costruzione di una infrastruttura strategica, capace di ridefinire i futuri scenari di mobilità, e che essa verrebbe inserita in territori di grande pregio paesaggistico-ambientale che ospita anche alcuni siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

I temi del paesaggio, la valutazione dell’inserimento della ferrovia nell’ambiente dolomitico, il contesto nel quale si potrà programmare l’utilizzo dei materiali locali – dal legno alla pietra, per fare un esempio – sono il punto di partenza di un ragionamento che nel corso del convegno dovrà essere applicato all’evoluzione in atto dagli Appennini alle Alpi, ove preoccupa il fenomeno dello spopolamento della montagna, perché si decide di risiedere nei contesti urbani di fondovalle dove ci sono maggiori servizi e quindi la vita è più agevole. Le domande a cui si vorrebbe rispondere sono le seguenti: la ferrovia può essere l’occasione per ridurre lo spazio geografico e sociale tra montagna e fondovalle ridando appetibilità a vivere in montagna? I cantieri dei lavori che verranno attivati, ad esempio per lo scavo dei tunnel ferroviari, potranno attivare un’economia di scala a livello locale e generare un nuovo indotto?

Il mondo ferroviario sta vivendo delle profonde trasformazioni che non riguardano solo la fase della costruzione dell’infrastruttura ma anche quello delle tecnologie, della riduzione dei costi di manutenzione di esercizio. Allo stesso tempo anche il settore della mobilità andrà incontro ad una necessaria ridefinizione del concetto di viaggio, di connessione tra territori e la rispettiva raggiungibilità che dovrà sempre più puntare sulla riduzione dell’utilizzo dell’automobile compensato da una costante crescita dell’offerta di servizi di mobilità sostenibile.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites