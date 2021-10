RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « GLI SCANDALI, LE INCHIESTE E LE IPOTESI DI COMPLOTTO CHE HANNO INVESTITO LA VITA PUBBLICA ITALIANA »

Domani, mercoledì 6 ottobre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro -, Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora nascondono alcuni elementi chiave.

Dall’indagine che ha coinvolto il virologo Massimo Galli per sospetti bandi di concorso pilotati in Università al caso di Luca Morisi, dall’inchiesta relativa a Fratelli d’Italia fino ad arrivare alla sentenza su Mimmo Lucano.

Ampio spazio verrà dato nuovamente agli “stregoni” del Covid, chi dice di poter curare il virus e chi approfitta della paura dei no-vax.

Tra gli ospiti della trasmissione: Vladimir Luxuria, Francesco Borgonovo, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Augusto Minzolini, Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Don Massimo Biancalani, Olga Milanese, Michela Brambilla, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo.