SPINELLI (LISTA FUGATTI PRESIDENTE) * REPLICA A GEROSA (FDI): ASSESSORATO “MADE IN TRENTINO“, I TRENTINI CHIEDONO SEMPLIFICAZIONI NON ALTRA BUROCRAZIA »

“Le dichiarazioni della candidata consigliere provinciale Francesca Gerosa sulla creazione di un Assessorato del ‘Made in Trentino’ sono proposta assolutamente non contemplata né contemplabile dal programma di coalizione, e dunque si pongono al di fuori del perimetro politico e progettuale dell’alleanza di governo per gli anni a venire.

Se tale proposta non è nel programma è perché essa risulterebbe antitetica rispetto a quel che la coalizione ha in animo di fare: ossia creare sempre più le condizioni per un Trentino ‘semplice’, e il più possibile sburocratizzato, in cui le imprese vengano aiutate a crescere a patrimonializzarsi e dove non possano essere contemplati nuovi assessorati di cui nessuno sul territorio sente il bisogno. Inoltre, Gerosa omette di considerare quanto l’attuale amministrazione abbia fatto congiuntamente, lavorando duramente per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. Considero perciò le sue parole ingenerose verso l’alleanza politica di cui fa parte; parole che, come sul tema orsi, forniscono magari involontariamente appigli e pretesti alla sinistra per attaccarci.

A solo un mese dalle elezioni dovremmo anzitutto avere tutti rispetto per la serietà del popolo trentino, che chiede solo di poter continuare a lavorare con accanto una classe politica che accompagni la crescita e incoraggi dinamismo e velocità decisionali. Siamo sicuri che Gerosa e il Commissario di Fdi, Alessandro Urzì, lo terranno doverosamente presente”.

Lo dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente