SCUDERIA TRENTINA STORICA * TROFEO PRIMAVERA – COPPA SALVETTA: « IL 7 APRILE 2024 A TERME COMANO – GIUDICARIE ESTERIORI »

10.39 - lunedì 18 marzo 2024

Finito l’inverno, tra le prime manifestazioni di regolarità, il Trofeo Primavera ha sempre riscontrato successo e anche quest’anno rappresenta un ottimo avvio della stagione. E quest’anno siamo alla 29^ edizione. La località scelta sono ancora le Giudicarie Esteriori, vedendo il fulcro della manifestazione a Comano Terme. L’evento, che si svolgerà domenica 7 aprile, vede l’appuntamento per colazione e verifiche a Comano Terme, presso l’Hotel Bel Sit, mentre la partenza sarà da Piazza Mercato a Comano Terme alle ore 10,30. Le numerose prove cronometrate saranno sul circuito ormai conosciuto dagli appassionati della regolarità della Val Lomasone, strada molto apprezzata dai concorrenti delle passate edizioni e pertanto divenuta un momento cult della manifestazione, con alcune pause turistico-culturali nell’ambito delle Giudicarie.

Caratteristica saliente della manifestazione sono il numero di P.C., tutte su strada chiusa al traffico, che permettono di apprezzare non solo la competitività degli equipaggi ma anche la bellezza dei paesaggi allo sbocciare della primavera. La manifestazione di regolarità formula A.S.I. è valida per le finali nazionali. Il prezzo contenuto di € 150,00 compreso il pranzo per equipaggio di due persone e la data della manifestazione la pongono quale appuntamento molto gradito dai regolaristi come gara di preparazione alla stagione. Nel complesso il Trofeo Primavera si svilupperà per un centinaio di chilometri con 60 Prove cronometrate sviluppate su un circuito chiuso al traffico rappresentato dalla suggestiva e panoramica strada della Valle Lomasone.

Un piccolo nastro di asfalto immerso nel verde dei parti e dei boschi della caratteristica località che offre ai concorrenti un luogo ideale per cimentarsi al cronometro nel puro rispetto delle nuove normative ASI sulle manifestazioni turistiche di regolarità.Momento di pausa e dal profondo interesse culturale è la vista al Museo della Scuola di Rango, edificio dall’aspetto modesto, incorniciato da un viale a sinistra della via che si inerpica nel centro storico, ma oltre le cui porte si schiude un mondo che rischia di essere dimenticato.

Ad affascinare chi vi entra, oggi, è soprattutto il suo ambiente integro, il dialogo che i banchi reclinati con il portacalamaio, le panche in legno, le tavole pitagoriche e tutti gli altri arredi instaurano con l’aula. E come in ogni aula, ecco i quaderni, le penne e le matite, le fotografie delle scolaresche passate qua dentro, il mappamondo, le cartine geografiche che dell’epoca, ove i confini non erano quelli odierni. La valenza turistica è rappresentata sul percorso attraverso il Passo Duron per poi percorrere la sinistra Sarca attraversando i tipici villaggi giudicariesi.

La manifestazione prevede numerose premiazioni tra cui la Coppa Renato Salvetta, a memoria del socio della Scuderia Trentina Storica con un passato di corridore e partecipante alla Mille Miglia. L’evento è aperto alle vetture costruite fino al 2004 compreso, certificate A.S.I. ma anche non certificate, e la strumentazione sarà libera. Alla partenza si schiereranno una cinquantina di vetture provenienti da tutto il Nord Italia. Saranno presenti alcuni equipaggi annoverati tra i Top Driver della specialità.

Lo spettacolo è assicurato per chi attenderà la partenza e l’arrivo delle autovetture a Comano Terme, o chi le osserverà passare per le strade delle Giudicarie. O infine per chi le vedrà sostare nelle piazze dei paesi attraversati in bella esposizione.