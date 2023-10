SCOTONI (UDC) * ELEZIONI PAT: « UNA LARGA FETTA DI TRENTINI È POCO INTERESSATA ALLE SFILATE MULTICOLORI, CHE PIACCIONO A VALDUGA E IANESELLI »

07.57 - lunedì 9 ottobre 2023

Dando per scontato che dopo un Governo come quello guidato da Mario Draghi chiunque avrebbe difficoltà nel caratterizzarsi con una identità politica di DESTRA, noi crediamo che esista un equivoco sul fatto che l’essere contrari ad una Sinistra per la quale i Diritti sono quelli che si possono comprare e magari solo se hai molti soldi equivalga a sentirsi di Destra. Pensiamo invece che esista una larga fetta di Trentini che, magari è poco interessata alle multicolori sfilate che tanto piacciono a Valduga e Ianeselli, ma sia più focalizzata su quei diritti che alla Sinistra di Governo son sembrati marginali negli ultimi 30 anni (Scuola, Salute, Lavoro, Giustizia, Libertà di Espressione).

L’Autonomia Regionale l’hanno ferita le scelte dal 2003 al 2008 e fingersi illibate, per alcune intramontabili navigate meretrici, può essere complesso in vista del prossimo 22 ottobre. La proposta dello Scudocrociato si ancora proprio a quella Storia che fonda nella Ricostruzione di un Paese dilaniato da una Guerra che fu anche Guerra Civile ed a quei principi che si ritrovano nella Carta Costituzionale. Patto fondante attorno al quale si ritrovò l’Unità della Nazione. Ovvio che questo non trovi il favore di chi politicamente esiste solo in funzione delle Contrapposizioni e delle Divisioni, ma questo non sposta di una virgola il nostro Progetto. Su cui, il 22 ottobre prossimo, chiediamo il voto.

Cesare Scotoni

Capolista Scudocrociato-Elezioni Regionali 22 ottobre 2023

