CORI DEL TRENTINO * “ LEGGO E CANTO LA MUSICA “: « CORSI BASE PER LA LETTURA MUSICALE, ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE »

Torna Leggo e canto la musica, corso per coristi in tutte le scuole musicali. Iscrizioni entro giovedì 30 settembre.

Sono aperte fino a giovedì prossimo, 30 settembre, le iscrizioni alla seconda edizione del corso di formazione per coristi “Leggo e canto la musica”. Visto il gradimento della prima edizione, svoltasi nella primavera scorsa, e considerate le molte richieste di portare avanti quest’esperienza arrivate dai primi partecipanti, la Federazione cori del Trentino ha deciso di offrire nuovamente il corso di formazione, avvalendosi ancora una volta della collaborazione di tutte e 13 le Scuole Musicali del Trentino.

L’obiettivo rimane lo stesso: stimolare la crescita della conoscenza musicale anche nei coristi meno esperti, con lezioni in presenza. Migliorando in ciascuno la capacità di leggere le partiture corali. Il fatto di aver affidato la gestione dell’iniziativa a tutte le Scuole Musicali della provincia, oltre ad avvicinare questa preziosa opportunità ai luoghi di residenza e lavoro, è una garanzia formativa importante, perché i corsi saranno guidati da docenti esperti e qualificati. Chi aveva già aderito all’iniziativa nella primavera scorsa, avrà quindi l’opportunità di proseguire il percorso formativo intrapreso. Chi invece si iscriverà per la prima volta, potrà perfezionare la lettura delle partiture corali.

• Contenuti del corso

Cantare in coro, rispetto ad altre pratiche musicali, non richiede necessariamente di saper leggere uno spartito. Senza dubbio, però, il fatto di essere in grado di migliorare progressivamente la capacità di leggere una partitura darà al corista la possibilità di vivere il canto in maniera più consapevole e gratificante, velocizzando anche i tempi di apprendimento di un nuovo brano. Questo percorso sarà proposto attraverso un’esperienza essenzialmente poco teorica e molto pratica, con l’utilizzo di brani diversi tratti anche dal repertorio dei cori di provenienza degli iscritti. Questa tipologia di corso è pensata principalmente per coristi maggiorenni. Se un coro di voci bianche volesse iscriversi, sarà possibile attivare un percorso specifico adatto contattando la segreteria della Federazione.

• Calendario

Il corso avrà la durata totale di 10 ore e sarà articolato in 8/10 incontri scegliendo una delle Scuole Musicali indicate al momento dell’iscrizione. Il giorno e l’orario saranno definiti dalla Scuola stessa tenendo anche conto delle esigenze degli iscritti. Specifichiamo che, nonostante la delicata situazione sanitaria in cui ci troviamo, le Scuole Musicali, grazie ad uno specifico protocollo di sicurezza di cui sono dotate, possono svolgere regolarmente attività didattica in presenza. Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green Pass.

• Scuole disponibili

Tutte e 13 le Scuole Musicali attive nel Trentino (ad Ala, Borgo Valsugana, Cles, Pergine, Primiero, Riva del Garda, Rovereto, Tesero, Tione, Trento, Villa Lagarina) saranno a disposizione dei coristi per questi corsi.

• Costo

La Federazione Cori del Trentino sosterrà parte del costo per la frequenza del corso. La quota a carico del corista sarà di € 50,00 per l’intero ciclo di 10 lezioni e ne verrà richiesto il versamento contestualmente alla conferma dell’attivazione del corso. Per i coristi di cori non iscritti alla Federazione la quota sarà di € 70,00.

• Iscrizione

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il modulo on-line disponibile sul sito della Federazione o al seguente link: , entro giovedì 30 settembre 2021. Certi della valenza di questa opportunità formativa, chiediamo cortesemente di far pervenire l’informazione a tutti i coristi del vostro coro caldeggiandone la partecipazione.