ROSSI (GRUPPO MISTO) * GRANDI CARNIVORI: « FUGATTI ED IL PRESUNTO VIA LIBERA DEL GOVERNO AGLI 8 ORSI DA ABBATTERE »

Fugatti e il presunto via libera del governo agli 8 orsi da abbattere. Da alcune settimane il presidente non perde occasione in conferenze stampa, interviste e comizi di dire che “il governo ha dato il via libera all’abbattimento di 8 orsi all’anno”.

Se fosse davvero cosi’ ci devono essere delle formali comunicazioni del governo verso la Provincia di Trento. Per questo, in data 6 ottobre 2023 ho formulato richiesta di accesso agli atti per ottenere o visionare copia di queste comunicazioni.

Ad oggi non ho ricevuto nulla se non (dopo mio sollecito e solo nella giornata di ieri) una comunicazione del dipartimento affari istituzionali che mi avvisa di aver inoltrato la mia richiesta alla Presidenza ravvisando la particolare natura di aspetto riservato per cui dovrebbe essere la stessa presidenza a esaudire la mia richiesta.

Evidenzio che evidentemente le cose non stanno come dice pubblicamente il presidente perché altrimenti non dovrebbero esserci ostacoli a fornire la prova documentale di qualcosa che viene ufficialmente e pubblicamente riferito dalla massima autorità istituzionale della provincia. Come si può parlare di riservatezza se è lo stesso presidente a darne comunicazione? Quindi o le carte non ci sono o dicono qualcosa di diverso! Se il presidente vuole essere credibile fornisca le prove di ciò che dice. Altrimenti ancora una volta la propaganda supera la realtà’.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)