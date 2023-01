VITO BERTÈ * SPOT APT VALSUGANA GAY-FRIENDLY: « SAREBBE UTILE L’ANALISI COSTI – BENEFICI, ESSENDO UNA CAMPAGNA DI MARKETING »

12.16 - martedì 31 gennaio 2023

Egregio direttore Franceschi,

Con riferimento alla campagna pubblicitaria dell’APT della Valsugana “Gay-friendly” trovo che per una migliore e più completa valutazione sarebbe utile l’analisi costi – benefici, che non dovrebbe essere difficile recuperare, essendo solitamente svolta per qualsiasi campagna di marketing, sia a preventivo che a consuntivo.

Per capire se i benefici siano effettivamente stati previsti in fase preventiva e poi riscontrati in concreto.

Sarebbe interessante anche il raffronto rispetto a campagne promozionali basate su altri motivi di attrattività, più tradizionali, che certamente non difettano nemmeno alla Valsugana; da quelli naturalistici a quelli culturali, storici, del folklore o gastronomici.

*

Vito Bertè