RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE) * RSA TRENTINE: « VIA LE MASCHERINE, SIAMO IN ACCORDO CON LA SCELTA DI UPIPA »

Dichiarazione di MARCO RIZZO, candidato a Presidente della Provincia di TRENTO con Democrazia Sovrana Popolare.

VIA LE MASCHERINE. SIAMO IN ACCORDO CON LA SCELTA DI UPIPA (che rappresenta una unione di 50 Rsa trentine in cui operano 650 infermieri, oltre 2.500 operatori socio-sanitari e una cinquantina di medici). Chiedono di togliere l’obbligo di mascherine per gli operatori all’interno delle Rsa trentine”

I vertici dell’organizzazione lamentano il differente trattamento di infermieri e OSS delle strutture rispetto ai colleghi di reparti ospedalieri non identificati come a rischio. (Il servizio Rai Regione link)

Sono d’accordo con UPIPA perché una revisione sistematica Cochrane di tutta la letteratura scientifica internazionale basata sugli studi di maggior validità (78 studi randomizzati controllati) ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che l’uso o il non uso delle mascherine nella popolazione generale può essere utile solo in un malato sintomatico a contatto con altre persone.

Chi ha già una virosi respiratoria e le indossa oltre il minimo necessario reinala parte dei propri virus (15-20 volte al minuto), aumenta la carica virale e aggrava così la sua condizione.