RAI 3 * “ TUTTA SALUTE “: « LA PUNTATA è DEDICATA A COME REALIZZARE I BUONI PROPOSITI SUL NOSTRO GIRO VITA DOPO LE FERIE DI NATALE »

Le ferie natalizie sono piene di occasioni in cui si mangia un po’ di più e nell’affrontare la bilancia si rischia di avere qualche senso di colpa. “Tutta Salute” apre il nuovo anno con una puntata speciale, dal titolo “Cibo e benessere”, in onda il 2 gennaio, alle 23.50, su Rai 3, dedicata proprio a come realizzare i buoni propositi sul nostro giro vita, ma non solo. Al timone del programma, come sempre, Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovan.

Durante la serata, oltre a fornire utili suggerimenti per tornare in forma mantenendo uno stile di vita corretto e soddisfacente con il professor Claudio Borghi, ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, si cercherà di mettere a fuoco, insieme all’antropologo Marino Niola, il ruolo che il cibo ricopre nella vita contemporanea e come il diverso modo di vivere i pasti quotidiani influenzi anche la nostra psiche.

Con Sabrina Giannini, autrice e conduttrice di “Indovina chi viene a cena”, si affronterà il tema della sicurezza alimentare, tracciando un ideale vademecum per mangiare senza patemi tutto l’anno.Non mancheranno momenti di ironia, assicurati dalle incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’intrattenimento, per parlare sorridendo di cibo e convivialità