QUESTURA DI BOLZANO * « RUBA COLLANA D’ORO E ANELLO DI DIAMANTI A SIGNORA ANZIANA OSPITE IN UNA RSA, DENUNCIATA 62ENNE PREGIUDICATA TRENTINA »

09.26 - mercoledì 17 aprile 2024

L’odioso episodio criminale è avvenuto nello scorso mese di febbraio, ed ha avuto quale vittima una anziana Signora 80enne, ospite di una struttura residenziale per anziani della Città di Bolzano. In un pomeriggio di fine febbraio, mentre la vittima si trovava su di una sedia a rotelle nel Parco del Grieserhof, accanto ad una panchina ove vi era seduto il marito, veniva avvicinata da una donna di mezza età che, dapprima, si sedeva su di una panchina di fronte alla coppia, per osservarla e per poi passare all’azione.

Quindi, dopo pochi minuti, dopo essersi avvicinata ai due anziani ed essersi rivolta a loro con una scusa, la donna, con un gesto repentino, strappava dal collo della povera vittima una collana d’oro con annesso un anello di diamanti, per poi allontanarsi velocemente ed indisturbata.

Dalla successiva attività di indagine e grazie alla visione dell’impianto di videosorveglianza, gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato erano in grado non solo di ricostruire l’intera vicenda criminale così come si è svolta, ma anche di riconoscere l’autrice dell’odioso crimine.

Subito dopo aver sottratto la preziosa collana con anello, infatti, dalla visione delle telecamere si nota chiaramente in volto l’autrice mentre si allontana dal Parco, e mentre estrae dalla tasca destra dei pantaloni proprio i gioielli rubati pochi istanti prima alla vittima, per poi tenerli sul palmo della propria mano ed osservare soddisfatta e compiaciuta il “bottino”.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, quindi, nella giornata di ieri la Squadra Mobile ha proceduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria la donna – tale D. P., pluripregiudicata trentina di 62 anni specializzata in questo genere di reati ai danni di persone anziane – per il reato di furto aggravato.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti emersi a carico della malvivente, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l’emissione a suo carico di un FOGLIO di VIA OBBLIGATORIO, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni. “Quello che ha avuto come vittima questa anziana Signora rappresenta una tipologia di reato particolarmente deprecabile ed odiosa, in quanto colpisce una delle fasce deboli della società, non in grado di difendersi – ha tenuto a sottolineare il Questore Sartori –. Per questo motivo la Polizia di Stato è da sempre attenta riguardo a questi fenomeni delinquenziali, in modo tale da poter assistere le vittime e porre in essere ogni sforzo per assicurare alla Giustizia chi li commette”.