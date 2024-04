ASSOCIAZIONE EMOFILIA IN TRENTINO * “EMOFILIA E MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE“: « IL CONVEGNO A TRENTO, OGGI 17 APRILE ORE 17.30 »

08.30 - mercoledì 17 aprile 2024

Il direttivo di A.E.T. Associazione Emofilia in Trentino Gabriele Folgheraiter O.d.V. vi invita con piacere all’evento “Emofilia e malattie emorragiche congenite in Trentino: CAMBIO DI PARADIGMA” previsto per questa sera.

Organizzato in occasione della XX Giornata Mondiale dell’Emofilia, l’appuntamento si svolgerà a partire dalle ore 17:30 di oggi -mercoledì 17 aprile 2024- presso l’Oratorio del Duomo di Trento e sarà gratuito e aperto a tutti gli interessati.

Nell’allegare la locandina dell’iniziativa completa di programma e contenuti, riportiamo qui di seguito anche il link per partecipare da remoto nel caso in cui non vi fosse la possibilità di presenziare:

Emofilia e malattie emorragiche congenite in Trentino: CAMBIO DI PARADIGMA

Mercoledì, 17 aprile · 5:30 – 8:00PM

Fuso orario: Europe/Rome

Il direttivo di A.E.T. Associazione Emofilia in Trentino Gabriele Folgheraiter O.d.V.

(membro attivo del Coordinamento Trentino Associazioni Malattie Rare in Rete)