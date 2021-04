RAI * PANDEMIA: « 21 PUNTI VACCINALI NEI CENTRI DI PRODUZIONE E NELLE SEDI REGIONALI »

La Rai ha aderito alla proposta avviata dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 rendendosi disponibile come “punto vaccinale straordinario” per i propri dipendenti, con adesione volontaria dei lavoratori, secondo le indicazioni di priorità contenute nelle “Raccomandazioni” sui gruppi target della vaccinazione e ricomprese nella recente ordinanza del 9 aprile scorso. Nello stesso periodo la Rai ha altresì aderito all’iniziativa di ricognizione di disponibilità di spazi vaccinali nelle imprese, avviata da Confindustria, come supporto alla campagna nazionale di vaccinazione anticovid19.

Sono stati pertanto resi disponibili 21 punti vaccinali, distribuiti nei quattro Centri di Produzione di Roma (Saxa Rubra), Milano (corso Sempione), Torino (via Verdi), Napoli (via Marconi) e nelle diverse Sedi Regionali.

I criteri di accesso alla vaccinazione nei luoghi di lavoro rispetteranno le priorità riportate nell’ordinanza del Commissario, per fasce di età e condizioni di elevata fragilità, e le modalità di attivazione che saranno stabilite dalle Regioni.

Rai è fortemente impegnata in questa iniziativa di Sanità Pubblica che coinvolge l’Azienda e tutto il suo personale.