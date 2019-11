GRUPPO CONSILIARE PATT – 3 INTERROGAZIONI * FAUNA E TERRITORIO: «A QUANDO IL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE SUI GRANDI CARNIVORI? »

Costretta dalla forte sollecitazione del comune di Ala che ha organizzato la serata, il 6 novembre l’assessora Zanotelli ha partecipato, con i suoi tecnici, a una serata informativa pubblica sulla presenza del lupo.

Egregio

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

INTERROGAZIONE n. ___

ORSI E LUPI.

ZANOTELLI E FUGATTI VANNO A ROMA ALLE MANIFESTAZIONI MA LA LEGGE PROVINCIALE SUI GRANDI CARNIVORI NON VIENE ATTUATA

In tema di grandi carnivori Assessora e Presidente della provincia sono molto presenti sui palchi delle manifestazioni e non mancano di farci sapere quanto hanno “dichiarato” in queste occasioni.

Come ci ricorda il tempestivo comunicato stampa ufficiale della Provincia del 7 novembre hanno testualmente affermato:

“Siamo qui oggi al fianco dei tanti allevatori trentini presenti per dire che l’agricoltura di montagna va tutelata dai grandi carnivori, il rischio sennò è lo spopolamento di questi territori” – sono state le parole del presidente Fugatti – Come Provincia autonoma abbiamo una nostra legge che intendiamo far applicare, ma al tempo stesso dobbiamo portare anche a livello nazionale la tematica, al fine di individuare un fronte comune con tutte le altre Regioni”.

“Appoggiamo questa manifestazione di Coldiretti affinché i territori possano avere una gestione della fauna selvatica incisiva – ha proseguito l’assessore Zanotelli – Oggi si è parlato di cinghiali, di cormorani, di grandi carnivori. Sono tutte criticità che stanno mettendo davvero in difficoltà le nostre aziende, l’agricoltura di montagna, l’agricoltura eroica svolta con sacrificio e passione. Questo non possiamo permetterlo e chiederemo come amministratori provinciali ulteriori misure da destinare ai territori per fronteggiare questo problema”.

Davvero bravi e sensibili non c’è che dire: vanno a Roma a far sentire la loro voce nei confronti del governo “cattivo” (come era “cattivo” quello precedente il ministro è lo stesso la differenza è che prima governava con la lega).

I palchi vanno bene e i comunicati anche, ma crediamo possano essere d’interesse, ogni tanto, le “azioni” i “fatti” e, trattandosi di pubblici amministratori, anche gli “atti”.

Questa interrogazione vuole occuparsi appunto degli “atti” e in particolare di quelli relativi all’attuazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n.9 ai sensi della quale:

Art.1

Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale

1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.

2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1.

Da quanto ci consta nessun atto amministrativo è stato posto in essere in applicazione di tale normativa che conferisce alla Provincia di Trento piena competenza e responsabilità sulla gestione dei grandi carnivori.

Ma le informazioni in nostro possesso potrebbero essere errate o non complete. Sicuramente in questi senso non aiutano i precisi e ricchi comunicati della Provincia che, come detto, riportano puntualmente i fiumi di parole che si dicono nelle manifestazioni ma

ad oggi non sembrano essere utili per conoscere se la legge viene applicata e in che modo.

Pertanto, i sottoscritti consiglieri

interrogano il Presidente della Provincia per conoscere:

1. 1. Quanti e quali atti amministrativi siano stati adottati dalla Provincia in applicazione della citata legge provinciale;

1. 2. In caso di risposta negativa alla prima domanda quali siano gli intendimenti della Provincia per attuare pienamente le previsioni della legge citata.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 22 novembre 2019

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola

Paola Demagri

Lorenzo Ossanna

Egregio

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

INTERROGAZIONE n. ___

FUGA di M49.

Come mai non si è provveduto all’abbattimento dell’animale?

Come noto e come ha informato il comunicato stampa della PAT n. 1709 del 15/7/2019, nella notte fra il 14 e il 15 luglio un’esemplare di orso denominato M49, catturato qualche ora prima dalla Forestale, riusciva a scavalcare le moltepilici recinzioni anche elettrificate alle prime luci dell’alba e ad addentrarsi nel bosco.

Prosegue lo stesso comunicato: “Si è verificato un evento assolutamente anomalo, non previsto dai tecnici dell’Ispra e dagli altri esperti che avevano certificato l’area del Casteller, che non ha eguali in Italia per condizioni di sicurezza. – ha detto Fugatti – Tutto ciò rende giustizia delle preoccupazioni che avevamo espresso circa la pericolosità di questo esemplare e delle misure che avevamo deciso di assumere. A maggior ragione, a questo punto, ogni tipo di intervento per garantire la pubblica sicurezza non potrà che essere considerato assolutamente opportuno e legittimo. Nel frattempo abbiamo avvisato dell’accaduto il ministro, che ha manifestato a sua volta sorpresa per una circostanza che non ha, a quanto ci risulta, altri precedenti”.

La cattura di M49, orso dal comportamento problematico, che si era reso protagonista nelle scorse settimane di numerosi attacchi ai danni degli allevamenti e degli alpeggi nell’area del Brenta, è avvenuta verso le ore 22.30 sui monti della val di San Valentino, mediante una delle trappole tubo disposte allo scopo sul territorio. La cura del personale forestale è stata quella di adottare i migliori protocolli disponibili per limitare i rischi per l’animale durante le fasi di cattura. Come previsto, l’orso è stato quindi subito trasportato, all’interno della trappola tubo, fino all’area faunistica del Casteller, all’interno della quale è stato rilasciato, senza doverlo addormentare. A conclusione delle operazioni di rilascio, all’animale è stato tolto il radio collare. La reazione dell’orso, una volta trasferito nell’area di contenimento, è stata però sorprendente; M49 infatti è riuscito, in un lasso di tempo relativamente breve, a superare le recinzioni elettriche di contenimento e ad uscire dal recinto. In particolare il plantigrado è stato in grado di superare la doppia recinzione elettrica (14 fili in totale) e la struttura di contenimento costituita da una barriera metallica alta quasi 4 metri. Ha superato inoltre due ulteriori recinzioni elettriche interne che lo dividevano dall’orsa DJ3, altro esemplare da tempo custodito nell’area faunistica.

Successive immagini diffuse dalla provincia e riportate dal Tg regionale RAI del 30 luglio 2019 ( ore 19,30) mostravano l’orso all’interno della trappola e facevano intravedere la presenza di un uomo ( presumibilmente un forestale) che imbracciava un fucile.

Tale circostanza fa pensare che presumibilmente anche al momento della fuga dell’animale fossero presenti tecnici ed operatori della forestale e che fossero armati.

Ma poiché di questo aspetto non consta essere stata data comunicazione ufficiale da parte della Provincia si rende necessario, al fine di colmare questa lacuna

interrogare il Presidente della Provincia per conoscere:

1. quante e quali persone al momento della fuga di M49 fossero presenti, in particolare se vi fossero tecnici ed operatori della Forestale;

2. in caso di risposta positiva se gli stessi fossero armati;

3. in caso di risposta positiva, per quale motivo non abbiano provveduto all’abbattimento dell’esemplare che stava fuggendo;

4. se e in che modo al personale preposto alla sicurezza fosse stato dato ordine di procedere all’abbattimento in caso di pericolo evidente.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 22 novembre 2019

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola

Paola Demagri

Lorenzo Ossanna