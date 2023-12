PATT SEZIONE ALA (TN) * ELEZIONI COMUNALI 2024: EDDY MARCHIORI, « CONTINUITÀ NEL SEGNO AUTONOMISTA, NOI CI SIAMO »

08.54 - sabato 16 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Continuità nel segno autonomista: noi ci siamo.-La sezione di Ala pronta ad essere determinante anche alle prossime Comunali. Siamo a fine anno, è questo il momento consueto per le riflessioni su ciò che è stato fatto e su ciò che va pianificato per il futuro. Questa volta però c’è qualcosa di diverso: non si tratta semplicemente di pianificare l’attività politica per l’anno venturo secondo quanto promesso nel programma elettorale 2020-2025 ma ci troviamo, con un anno in anticipo, a pensare di dover chiudere un’esperienza amministrativa già di per se partita in ritardo a causa dello slittamento elettorale dovuto all’emergenza Covid.

Una consiliatura breve quindi, e questo non può non rappresentare una nota di rammarico, data la mole di progetti e iniziative che intendevamo sostenere attraverso l’impegno del nostro gruppo consiliare. Ma, al netto di ciò, è sicuramente maggiore la soddisfazione di quanto si è riusciti a portare a compimento sia per quel che riguarda i grandi temi dell’urbanistica (varianti Prg e relativi contenuti) che le iniziative proposte in materie di politiche sociali.

L’esperienza maturata sia nella prima consiliatura Soini che nella seconda ci permette di affermare con certezza che siamo nelle migliori condizioni per essere determinanti anche nel prossimo futuro fungendo da catalizzatore per le forze civiche, popolari e politiche che intendono nuovamente appoggiare un progetto politico territoriale nel segno della continuità, date anche le grandi partite aperte (polo museale, polo scolastico, caserma VVF, interventi in ambito ambientale) che abbisognano della presenza degli amministratori che hanno seguito fin qui queste grandi partite. E se la domanda che solletica il lettore derivante dalle riflessioni di cui sopra è abbastanza palese, possiamo già dare una risposta chiara: sosteniamo con forza la nostra squadra di amministratori uscenti, che ha dimostrato preparazione, determinazione e capacità di portare a compimento molti progetti relativi agli impegni presi.

Riteniamo anche che il PATT possa assumere un ruolo-guida rispetto all’organizzazione della coalizione che dovrà assumersi l’impegno di chiedere all’elettorato di proseguire nell’opera di amministrazione del Comune nei prossimi anni. Il nostro approccio è di estrema apertura, nell’interesse supremo delle istanze del territorio; il tavolo di lavoro è aperto, la palla ora passa alle altre forze politiche. Noi ci siamo.

*

Eddy Marchiori

Segretario politico sezione PATT di Ala