PAT * ACCADEMIA DELL’EUREGIO: « AUTONOMIA E SECONDO STATUTO, FINO A DOMENICA AD ALPBACH GIOVANI A CONFRONTO CON ESPERTI SU STORIA E FUTURO »

18.27 - giovedì 18 agosto 2022

Accademia dell’Euregio: focus su Autonomia e Secondo Statuto.Da oggi e fino a domenica ad Alpbach, in Tirolo, giovani a confronto con esperti su storia e futuro dell’Autonomia.

Tre fine settimana, tre territori, tre lingue, tanti i temi e le personalità interessanti: questa è l’Accademia dell’Euregio, che dal 2015 ogni due anni offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l’opportunità di approfondire attraverso degli specifici seminari le basi e i temi centrali dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino. Quest’anno, a partire da oggi e fino a domenica prossima 21 agosto, i partecipanti delle passate edizioni si riuniscono ad Alpbach per un follow-up di approfondimento su “50 anni del Secondo Statuto di Autonomia: Ieri. Oggi. Domani”.

Dopo l’accoglienza di Andreas Eisendle dell’Euregio, gli interventi di Hans Karl Peterlini dell’Università di Klagenfurt, di Esther Happacher dell’Università di Innsbruck, dell’ex governatore tirolese Wendelin Weingartner e di Roberto Toniatti dell’Università di Innsbruck e Trento. la moderazione dell’incontro è stata di Günther Rautz dell’Istituto Eurac per i diritti delle minoranze.

Nel pomeriggio si sono svolti i workshop su “Le esigenze di riforma dell’Autonomia. Le esperienze della Convenzione Alto Adige e della Consulta”. I giovani sono stati seguiti da Elisabeth Alber dell’Istituto Eurac per la ricerca sul federalismo comparato e da Jens Woelk dell’Università di Trento. La giornata di oggi si è conclusa con la proiezione del film “Alto Adige – Diviso tra le lingue”, a cui è seguito il dibattito con la giornalista di ORF Ines Pedoth. Come accennato, l’evento durerà fino a domenica, con la Giornata del Tirolo, in programma nell’ambito dell’European Forum di Alpbach.