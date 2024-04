PATT ROVERETO (TN) * GESTIONE CESTINI: « RIMUOVERLI NON AIUTA IL SENSO CIVICO, MA AUMENTA IL RISCHIO DI RIFIUTI ABBANDONÀTI »

08.04 - mercoledì 24 aprile 2024

La sezione roveretana del PATT Remo Markt, come precedentemente annunciato, sta portando avanti le proprie attività grazie ai suoi membri storici, tra cui il presidente Federico Masera, il segretario politico Michele Trentini, il vicepresidente Alessandro Speranza e Walter Forrer, già sindaco di Folgaria. Il risultato? Abbiamo ottenuto il sostegno dei membri del PATT, riunitisi dopo anni di inattività, insieme al supporto delle forze popolari e civiche della città, che nei prossimi giorni avremo modo di comunicare e condividere con la città. Questo ci fa capire che stiamo procedendo nella direzione giusta per rafforzare la nostra sezione e coinvolgere la città nei processi decisionali per un autentico cambiamento.

Prendiamo ad esempio la questione dei cestini: rimuoverli non favorisce lo sviluppo del senso civico tra i cittadini; al contrario, aumenta il rischio di rifiuti abbandonati per le strade. Nel 2016, l’obiettivo era aumentare il numero di cestini in città, rendendo più semplice per i cittadini smaltire i rifiuti. Si prevedeva che i cestini nel centro avrebbero incluso anche posacenere, per affrontare specifiche situazioni di degrado legate ai mozziconi di sigarette. Ora, invece, si annuncia che non ci saranno più cestini: chiunque produca rifiuti in città dovrà portarseli a casa. Prima di adottare tali misure, è necessaria una campagna di sensibilizzazione civica per promuovere la pulizia della città. Non condividiamo l’idea di imposizioni, come riportato dai media locali.

Per quanto riguarda il PATT, abbiamo condiviso una riflessione con la presidente Lucia Michelon della circoscrizione Sacco San Giorgio (candidata del PATT) dalla quale è emerso che dobbiamo valutare la posizione di nuovi bidoni nelle aree scoperte, ma anche la modifica della tipologia dei bidoni; non è ragionevole preoccuparsi solo dei rifiuti dei turisti, anzitutto vanno considerate le esigenze dei residenti. Da notare che i centri di raccolta CRM, a volte, per problemi di stoccaggio, limitano l’ingresso di materiali a certi periodi, incentivando così lo smaltimento non corretto. Il problema va affrontato alla radice, e questo è un argomento di grande importanza… I proprietari di cani sanno bene che non è pratico portare a casa le deiezioni, per varie ragioni. I cestini nei parchi e nei parcheggi sono essenziali, anzi dovrebbero essere svuotati con maggior frequenza. Nei parchi, i bidoni dovrebbero essere sostituiti con cestini multi-ingresso per la raccolta differenziata e affiancati da bidoni per la raccolta dei mozziconi, per incentivare uno smaltimento corretto.

Di cosa stiamo parlando, in effetti? Di un’amministrazione che cambia le proprie convinzioni senza coinvolgere adeguatamente i cittadini. Come PATT, siamo convinti che i cestini siano essenziali e dovrebbero addirittura essere aumentati. Non possiamo permettere che la città diventi sporca a causa di pochi irresponsabili che abusano dei cestini. Non abbiamo anche telecamere che sorvegliano la città? Utilizziamole anche per questo, e coinvolgiamo i cittadini nella segnalazione delle situazioni di degrado da monitorare. Il PATT, con il suo spirito autonomista, crede che la città debba essere gestita attraverso un patto con i suoi cittadini.

