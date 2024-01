FBK *“LE PERSONE AL CENTRO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” : « IL PRESIDENTE RESTA HA PRESENTATO OGGI A MILANO IL PIANO DI MANDATO 2024-2027 »

17.22 - venerdì 26 gennaio 2024

Una crescita del 50% degli accordi strategici con imprese nazionali e del 30% di brevetti e startup attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative e intelligenza artificiale, unici strumenti per affrontare il cambiamento, ormai tratto distintivo di ogni giorno del nostro tempo: sono questi due degli obiettivi che Fondazione Bruno Kessler intende perseguire nel corso del prossimo triennio, come stabilito nel piano di mandato, documento che ridefinisce scopo e missione della Fondazione, presentato oggi dal presidente Ferruccio Resta presso la Borsa italiana a Milano.

La Fondazione Bruno Kessler è un’istituzione di ricerca multidisciplinare all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale, della ricerca biomedica, delle esplorazioni spaziali, dell’industria digitale, dell’ambiente e delle applicazioni quantistiche.

L’evento si è tenuto alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del presidente della Borsa italiana, Claudia Parzani, del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Spiega Ferruccio Resta, presidente della Fondazione Bruno Kessler: “In un contesto segnato da fenomeni quali cambiamento climatico, invecchiamento della popolazione europea, digitalizzazione, instabilità internazionali e mobilità giovanile, l’impegno che oggi Fondazione Bruno Kessler si assume pubblicamente è quello di garantire una ricerca di qualità, interdisciplinare, internazionale, in grado di rinnovare tecnologie e modelli esistenti e offrire soluzioni nuove. Intendiamo affrontare l’era dell’intelligenza artificiale con qualità, saggezza e rigore scientifico, aiutando la società a governarne gli impatti”.

Per i prossimi anni, la Fondazione si è data obiettivi concreti e misurabili, che permettano di verificare gli impegni assunti, forte, inoltre, di una nuova organizzazione che riunisce i 12 centri di ricerca nelle aree AI for Health, AI for Industry, AI for Society e Sensors for AI. Nello specifico, intende avviare un attento programma di attrazione e crescita di giovani ricercatrici e ricercatori grazie ad un piano di Talent Development e Professional Empowerment (+50% di accordi attivi con le università e +20% di PhD inseriti in progetti della Fondazione stessa) e rafforzare la sinergia con le imprese e il territorio locali e nazionali (3 nuovi laboratori congiunti con aziende e 4 nuove piattaforme digitali in collaborazione con la pubblica amministrazione, oltre a +50% di accordi strategici con imprese nazionali e +30% di brevetti e startup).

Già fortemente impegnata in numerosi progetti finanziati dalla Commissione europea e alla guida di piattaforme IPCEI – Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo, desidera giocare un ruolo di primo piano in alcuni dei grandi programmi della Commissione, quali ad esempio il Chips Act, i progetti EDIC, Green Deal, REPowerEU, aumentando le domande di ammissione ai progetti europei (+5%), i fondi dai progetti finanziati (+10%) e partecipando ad almeno 2 progetti di rilevanza strategica per la CE.

Già attiva su 14 programmi della Missione 4.2 del PNRR su tematiche quali intelligenza artificiale, Quantum Science & Technology e malattie infettive emergenti, la Fondazione intende acquisire nuovi progetti (+10%).

Prosegue il presidente della Fondazione Bruno Kessler Ferruccio Resta: “Difficile fare una riflessione sull’intelligenza artificiale, che dia visioni e contenuti nuovi; abbiamo, però, una certezza: dobbiamo evitare gli errori commessi con l’avvio di Internet e farci trovare pronti. Grazie all’intelligenza artificiale, nei prossimi anni assisteremmo, infatti, a un pari sviluppo di business, nuove aziende e professioni: Fondazione Bruno Kessler, per competenze, conoscenze, massa critica e specializzazioni di cui dispone, ha tutte le caratteristiche per rispondere alla sfida. La produzione di una human-centered AI sarà la nostra cifra”.

Nel corso dell’evento, il presidente Ferruccio Resta ha anche annunciato i componenti del prossimo Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Kessler: Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Francesca Pasinelli, consigliere delegato della Fondazione Telethon, Antonio Marcegaglia, Chairman & CEO Marcegaglia Steel, Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, Matteo Lunelli, amministratore delegato del Gruppo Lunelli e presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento, Vittorio Colao, già ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale del governo Draghi, Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d’Italia.

Alla presentazione sono intervenuti come relatori: Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea; Silvia Candiani, vice presidente Mercato Telecomunicazioni Microsoft; Sergio Dompè, presidente e amministratore delegato Dompé farmaceutici; Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer Gruppo FS; Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo Pirelli; Guido Bertolaso, assessore alla Salute Regione Lombardia; Lydia Mendola, partner studio legale Portolano Cavallo; Francesca Sofia, direttrice generale Fondazione Cassa Depositi e Prestiti; Achille Spinelli, assessore alla Ricerca Provincia autonoma di Trento.

La Fondazione Bruno Kessler

Istituita con legge dalla Provincia autonoma di Trento, Fondazione Bruno Kessler raccoglie nel 2007 l’eredità dell’Istituto Trentino di Cultura. Oggi, con un campus di oltre 40.000 metri quadrati dedicati alla ricerca sull’AI, alla prototipizzazione e produzione di sensori avanzati, dispositivi fotonici, ottici, micromeccanici ed elettronici, con oltre 600 tra pubblicazioni e brevetti e centinaia di progetti all’anno coordinati e svolti per conto della Commissione europea, Fondazione Bruno Kessler rappresenta un punto di riferimento nell’esecuzione di progetti e applicazioni di ricerca e nello sviluppo di politiche attive, nel panorama nazionale e internazionale. Opera in collaborazione con istituzioni pubbliche locali e nazionali – dal Ministero della Salute all’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato –, istituti scientifici, clinici e di ricerca, imprese pubbliche e private. Tra le partnership principali quelle con: CERN, ESA, ASI, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Astrofisica.