ANM * MAGISTRATI ONORARI: « PROCLAMATO LO SCIOPERO DELLA CATEGORIA, DA OGGI FINO AL 23 APRILE »

11.22 - lunedì 17 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sullo sciopero dei magistrati onorari. Molte associazioni rappresentative dei magistrati onorari hanno proclamato lo sciopero della categoria, con inizio da oggi e sino al 23 aprile 2023. Un’astensione dagli impegni giudiziari per una settimana intera, motivata dalla mancanza di ascolto e di attenzione del Governo rispetto alle attese dei magistrati onorari in servizio da tempo di veder finalmente riconosciute, con la necessaria effettività, le tutele che il legislatore ha accordato con la cd. stabilizzazione nelle funzioni onorarie contenuta nella legge di bilancio per l’anno 2022 (l. n. 234 del 30 dicembre 2021).

Lo stato di agitazione dei magistrati onorari è fattore di ulteriore disagio per gli uffici giudiziari ed è pertanto forte l’auspicio dell’Associazione nazionale magistrati che le loro istanze e le loro preoccupazioni possano essere oggetto di tempestivo esame e di attenta considerazione da parte del Ministero della giustizia nel quadro di un disegno normativo che ha inteso coniugare l’esigenza di dare risposta al bisogno di far cessare i disagi conseguenti alla consolidata condizione di precarietà, in cui da anni i magistrati onorari prestano il loro servizio, e la necessità di non trascurare lo statuto costituzionale di onorarietà del loro importante impegno.

*

La Giunta esecutiva centrale ANM