UNIVERSITÀ TRENTO * INDAGINE DI MERCATO: « AVVISI DI AGGIUDICAZIONE SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, IMPORTO 108 MILA EURO » (ALLEGATO PDF)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Indirizzo internet: www.unitn.it. – pec: ateneo@pec.unitn.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI DI GARA E DEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E A DIFFUSIONE LOCALE SUDDIVISO IN DUE LOTTI.

Lotto 1 – Servizio di pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali

Lotto 2 – Servizio di pubblicazione su n. 2 quotidiani locali (Provincia di Trento)

Premessa

L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale (Provincia di Trento) suddiviso in due lotti.

Il servizio è svolto secondo quanto disposto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e attuato

dall’art. 3 del Decreto Ministeriale MIT del 2 dicembre 2016.

Il servizio sarà affidato in applicazione delle L.P. 2/2016 e L.P. 2/2020 e per quanto non disposto dalla citata disciplina, dal D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, tramite RDO MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/) (BANDO “Servizi Organizzazione Eventi – Servizi Pubblicità e Marketing” – Codice CPV 79340000-9 Servizi di pubblicità e marketing). Per supporto in merito all’abilitazione al MEPAT è disponibile il “Servizio impresa digitale – mercati elettronici” Via Calepina, 13 – 38122 Trento – Tel. 0461 887251, e-mail impresadigitale@tn.camcom.it – https://www.tn.camcom.it/node/811/.

La procedura di gara sarà suddivisa in due lotti.

Oggetto dell’appalto:

Servizio biennale di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale, suddiviso in due lotti:

– Lotto 1: Servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

– Lotto 2: Servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione su n. 2 quotidiani a diffusione locale;

Per l’individuazione dei quotidiani a diffusione nazionale si ritiene che soddisfano detto requisito tutte le testate con una diffusione media nazionale di circa 20.000 copie. Saranno presi a riferimento i dati più recenti messi a disposizione dalla società Accertamenti Diffusione Stampa

S.r.l. (link: https://www.adsnotizie.it/index.asp).

Per quanto riguarda l’individuazione dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, atteso il numero limitato di testate di quotidiani locali si ritendono idonei i quotidiani locali disponibili anche in formato cartaceo, con notizie e informazioni sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e con almeno 5 uscite settimanali.

Formato di pubblicazione: indipendentemente dalla misura dei moduli utilizzati dalle testate e dal formato finale dell’avviso, lo spazio per la singola pubblicazione non dovrà essere inferiore all’equivalente di mm 42×90, con un numero massimo di circa 1.300 battute (intese come caratteri e spazi inclusi).

Criterio di aggiudicazione:

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Ė data la possibilità di partecipazione ad uno o ad entrambi i Lotti e di aggiudicazione di uno o entrambi i Lotti.

Ciascun lotto sarà aggiudicato alla prima offerta in graduatoria in modo che per ogni lotto saranno a disposizione di UniTrento due testate nazionali e due testate locali.

Agli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata saranno trasmessi i capitolati prestazionali con il dettaglio delle prestazioni richieste e la documentazione di gara.

Durata:

I contratti relativi al Lotto 1 e Lotto 2 decorreranno dal 17 luglio 2023, salvo diversa indicazione da parte di UniTrento e avranno durata massima di 24 mesi.

Importo dell’appalto:

L’importo complessivo dell’appalto è stato quantificato in € 108.000,00 (netto oneri I.V.A) così suddiviso:

– Lotto 1 – n. 60 pubblicazioni su n. 2 quotidiani nazionali: € 48.000,00 (netto oneri I.V.A.);

– Lotto 2 – n. 60 pubblicazioni su n. 2 quotidiani locali: € 60.000,00 (netto oneri I.V.A.).

Il numero di pubblicazioni previste per testata giornalistica è da intendersi come meramente indicativo. I contratti saranno quindi a misura sulla base dei servizi effettivamente richiesti da UniTrento nel periodo di vigenza contrattuale.

Per quanto riguarda l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza, si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo per entrambi i lotti è pari a 0,00.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Margoni.

Requisiti di partecipazione – per entrambi i lotti

a) inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per gli operatori economici stranieri;

c) Abilitazione al bando MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento) “Servizi Organizzazione Eventi – Servizi Pubblicità e Marketing” (con inserimento a sistema di almeno un servizio) al momento della pubblicazione della RDO MEPAT.

Criteri di selezione degli operatori economici da invitare:

Saranno invitati alla RDO MEPAT tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto precedente, che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini sotto indicati.

Si precisa che non potranno essere invitati alla procedura concorrenziale MEPAT gli operatori economici che alla data di pubblicazione della RDO non risultassero abilitati al bando MEPAT “Servizi Organizzazione Eventi – Servizi Pubblicità e Marketing”.

La pubblicazione della RDO MEPAT sarà effettuata indicativamente entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Richieste di chiarimento:

Gli operatori economici interessati potranno inviare richieste di informazioni o chiarimento esclusivamente via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore 12:00 del giorno venerdì 24 marzo 2023. La risposta verrà inviata da UniTrento con lo stesso mezzo al richiedente e sarà pubblicata sul sito di UniTrento alla pagina https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95717/indagini-e-consultazioni-preliminari-di-mercato e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici (Sicopat) alla pagina Sicopat – Osservatorio contratti pubblici Provincia TN.

Ulteriori informazioni:

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.

Si ricorda peraltro che, in caso di modifica della legislazione nazionale o provinciale che esoneri dalla pubblicazione dei bandi di gara e/o avvisi di aggiudicazione su quotidiani nazionali o locali, UniTrento si riserverà il diritto di recedere dai contratti eventualmente stipulati.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse per i lotti a cui intendono partecipare (Allegato 1 al presente avviso), debitamente sottoscritta a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse

– Procedura negoziata per servizio di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale e locale”

entro il termine delle ore 12:00 di lunedì 3 aprile 2023.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la

Protezione dei Dati Personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la gestione della suddetta procedura, nonché per l’adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla procedura.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l’interessato e presso altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza.

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per l’adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione

delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di

legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall’Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni, consultare l’informativa disponibile al seguente link: https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali.

Si informa inoltre che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e dell’Osservatorio

provinciale dei contratti pubblici (Sicopat): 17 marzo 2023.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Roberto Margoni

Allegato: