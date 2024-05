PAT * CONTRASTO TRAFFICO DROGA: FUGATTI, « GRAZIE ALLA GUARDIA DI FINANZA E ALLA MAGISTRATURA CHE HA COORDINATO LE INDAGINI »

11.46 - mercoledì 8 maggio 2024

Contrasto al traffico di stupefacenti, il ringraziamento della Provincia. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, anche a nome della Giunta provinciale, esprime gratitudine per l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto del traffico di stupefacenti. Dall’esecutivo provinciale un ringraziamento è rivolto anche alla Magistratura che ha coordinato le indagini. Le dimensioni dell’operazione condotta, sottolinea il presidente della Provincia, dimostrano la pericolosità per la comunità dell’attività che veniva svolta.

Consumo e spaccio di stupefacenti, aggiunge il presidente, sono fenomeni su cui, come le recenti notizie confermano, si deve lavorare ancora molto in termini culturali e di scelte di vita, in particolare per i giovani, ma anche di controllo del territorio, di prevenzione e di repressione. E’ uno sforzo, conclude il presidente, che deve vedere impegnati tutti, dalle istituzioni alla società, perché è tutta la comunità ad essere colpita da un’attività criminale che ha risvolti drammatici per molte persone e famiglie. Dalla Provincia autonoma di Trento dunque, con l’apprezzamento per l’impegno delle forze di polizia e degli inquirenti, la conferma della volontà di fornire la massima collaborazione alle autorità impegnate a rendere più sicuro il Trentino.