ON. URZÌ (FDI) * CARNE SINTETICA: « NOI DA SEMPRE AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI DELL’ALTO ADIGE »

15.10 - giovedì 18 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Alle polemiche sterili portate avanti dalla senatrice Unterberger, sempre più vicina per pratiche politiche e sentimenti al Pd e ai senatori dello stesso Pd, Spagnolli e Patton, che le garantiscono l’esistenza del gruppo al Senato di cui è presidente, si contrappongono i fatti. La realtà, infatti, ci dice che in data 31 marzo scorso anche l’associazione Südtiroler Bauerbund, ovvero l’Associazione degli Agricoltori dell’Alto Adige, ossia l’espressione più autentica del sentire altoatesino rurale, plaudiva all’iniziativa del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida, volta a bloccare la produzione, vendita e commercio di carni prodotte da colture cellulari in laboratorio” – così il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì chiosa sulle polemiche degli ultimi giorni scatenate da esponenti delle minoranze in Trentino Alto Adige, che si sono fatti fotografare in un laboratorio di carne da coltura con atteggiamento da commensali a una tavola imbandita. Una tristissima tavola.

“Non ho alcuna ossessione, per nessuno -continua il deputato chiosando sulle parole della senatrice Unterberger -. O meglio: ho un’ ‘ossessione’ per la verità e per tutto ciò che riguarda la difesa dei prodotti italiani d’eccellenza, questo sì, e dei nostri territori. Proprio come gli agricoltori dell’Alto Adige che hanno a cuore ‘la difesa della tradizione culinaria locale’, che credono -giustamente- che ‘non ci sia bisogno di carne da laboratorio; che la carne dovrebbe rimanere carne e non diventare oggetto di esperimenti; che il cibo o le materie prime dovrebbero continuare a crescere in natura e rimanere qualcosa di naturale e non essere prodotti artificialmente in laboratorio’ “.

Nel comunicato citato, l’Associazione pone dei dubbi anche sull’effettivo equilibrio ambientale, sul benessere degli animali e sulla sicurezza sanitaria di queste pratiche da laboratorio. Dubbi fondati su solide basi scientifiche, esposte da chi fa questo lavoro con amore e passione da anni. La cosa ‘incredibile’ – conclude Urzì- è che non mi ero messo d’accordo con la Südtiroler Bauerbund, ma è chiaro che chi ha a cuore la propria terra, i propri animali, le proprie tradizioni e la propria identità, non possa che pensarla allo stesso modo. E ne vado orgoglioso.”