FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * AUTO INCENDIATE IN VIA TOMMASO GAR: « ORMAI È STATO DI EMERGENZA, I CITTADINI CHIEDONO RISPOSTE CONCRETE »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo i recenti episodi che hanno fatto registrare un veicolo bruciato davanti al palazzo della Regione, e qualche giorno dopo il tentativo andato fortunatamente a vuoto di dare alle fiamme un pullman in prossimità della stazione della Trento – Malè, la scorsa notte sono state date alle fiamme alcune macchine in via Tommaso Gar.

Alcuni testimoni riferiscono di un soggetto visibilmente alterato che verso le ore 01.50 della notte passata, si aggirava tra le macchine della stessa via con una bottiglia in mano, molto probabilmente piena di liquido infiammabile. Tale persona, resasi conto di essere stata sorpresa, ha pesantemente inveito contro un passante che stava portando fuori il proprio cane. Poco dopo questo episodio si è verificato il rogo, con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che, allertati, sono prontamente intervenuti.

Un episodio allucinante che va ad aggiungersi alla lunga serie di incredibili situazioni che si sono verificate nella nostra città nell’ultimo periodo, come ad esempio le vandalizzazioni di autoveicoli in via Manci e nelle adiacenze di piazza della Portela in pieno giorno. Risulta evidente che nonostante le continue dichiarazioni di massimo impegno nel contrasto a questi fenomeni da parte dell’Amministrazione Comunale, il controllo del territorio sia sfuggito di mano.

I cittadini sono esasperati e chiedono risposte concrete e immediate al fine di contrastare queste situazioni, risposte che possono arrivare sia da una videosorveglianza mirata come abbiamo più volte chiesto e che nulla a che fare con dispositivi in stile “Grande Fratello”, ma anche e soprattutto tramite un pattugliamento costante del territorio da parte della Polizia Locale in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, cosa che implica lo stanziamento delle giuste risorse economiche.

Ribadiamo il nostro pieno sostegno ad eventuali provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale che vadano in questa direzione.