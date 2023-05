PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ABBATTIMENTO JJ4 E MJ5: « MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TAR DI TRENTO IL GIORNO DELLA SENTENZA, POI INCATENATI AL CASTELLER »

16.49 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

ABBATTIMENTO JJ4 E MJ5, MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TAR IL GIORNO DELLA SENTENZA, POI INCATENATI AL CASTELLER.

Il Tar di Trento ha stabilito che non potranno essere uccisi fino alla data della prossima udienza accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni animaliste contro il presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti. Il 25 maggio è fissata la data per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, il Partito Animalista Europeo unitamente alle associazioni animaliste già presenti ad Avio presidieranno il palazzo della giustizia amministrativa in via Calepina, 50 Trento.

Per adesso l’abbattimento è solo sospeso, grazie al presidente del Tar dott. Fulvio Rocco, fino al 25 maggio quando si discuterà nel merito e si decideranno le sorti di Gaia e Johnny. Nulla è scontato, la Provincia Autonoma potrà depositare ulteriore documentazione per ribaltare il parere dei giudici amministrativi. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Crediamo fermamente nella Giustizia ma nel caso in cui venisse confermato il decreto di abbattimento non esiteremo ad incatenarci ai cancelli del centro faunistico Casteller per impedire le esecuzioni.”

Partito Animalista Europeo