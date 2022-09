ON. CATTOI (LEGA) * SALUTE: « LOTTA AL CANCRO, DALLA POLITICA DEVONO ARRIVARE STRUMENTI NORMATIVI E DI SUPPORTO »

17.47 - venerdì 16 settembre 2022

Lotta al cancro, Cattoi (Lega): dalla politica devono arrivare strumenti normativi e supporto. Il cancro è un argomento delicato, sempre difficile da affrontare, ma che è presente, purtroppo, nelle vite di tante famiglie, non dobbiamo ignorarlo.

Oggi in Italia convivono con il cancro 3,6 milioni di italiani, un incremento del 36% rispetto il 2010. Questa mattina a Roma ho rinnovato il mio impegno politico per la lotta ai tumori attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo di legislatura 2022/2027 con la Presidente di Salute Donna Onlus Anna Mancuso e con tutti i rappresentanti delle 43 associazioni di pazienti che collaborano con la prima piattaforma di stakeholder in oncologia ed oncoematologia nata in Italia nel 2014 e denominata “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”! Molti i risultati raggiunti durante questa diciottesima legislatura ma si può fare di più e si deve fare di più!

Sia personalmente che come gruppo Lega continueremo questo importante impegno anche nella prossima legislatura per l’approvazione della proposta di Legge per aumentare di 10 ore i permessi retribuiti annui per le visite dei malati oncologici oltre ad aumentare da 6 a 24 mesi il periodo di aspettativa per i malati oncologici in modo che possano dedicarsi a curarsi e guarire senza aver la paura di esser licenziati. La proposta era al traguardo finale dell’approvazione in commissione bilancio (mancava relazione ragioneria generale dello stato) per poi esser portata in aula ma verrà subito ripresentata. Il patto sottoscritto è un impegno che prosegue perché il cancro non ha colore politico!

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi.