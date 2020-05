CODACONS * ROBERTO BURIONI – OSPITE DI “CHE TEMPO CHE FA”: « ESPOSTO A CORTE DEI CONTI SU COMPENSI ELARGITI DA FABIO FAZIO AL VIROLOGO »

Sullo strano caso di Roberto Burioni ospite fisso a “Che tempo che fa” si abbatte un esposto del Codacons alla Corte dei Conti, dopo l’inchiesta condotta da Panorama che svela il business del virologo e di altri suoi colleghi onnipresenti in tv.

Già da tempo Burioni è oggetto di numerose critiche e viene da più parti accusato di eccessivo protagonismo mediatico – spiega il Codacons – Vogliamo tuttavia capire quanto costa il virologo ai cittadini italiani, considerata la sua presenza fissa a “Che tempo che fa”, costosissimo programma Rai già oggetto di indagini da parte della magistratura contabile.

L’inchiesta di Panorama svela infatti un vero e proprio business che vedrebbe coinvolto il virologo e altri suoi colleghi, i quali chiederebbero cachet in denaro per le partecipazioni, anche di pochissimi minuti, alle varie trasmissioni televisive.

Il programma di Fabio Fazio è finanziato dai cittadini attraverso il canone Rai, e gli utenti hanno tutto il diritto di sapere quanto la rete versa a Roberto Burioni per la sua presenza in trasmissione – prosegue il Codacons – Per tale motivo presentiamo un esposto alla Corte dei Conti, affinché avvii una indagine sulla vicenda e verifichi la congruità dei compensi riconosciuti da Fazio a Burioni, nell’ottica di una totale trasparenza ai fini di possibili danni sul fronte erariale.