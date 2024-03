ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO – SETTORE PORFIDO: « A LONA LASES, FONDAMENTALE LAVORARE INSIEME, PER VALORIZZARE AL MEGLIO LA PARTE SANA »

17.33 - sabato 23 marzo 2024

“È proprio nei momenti di difficoltà che i rappresentanti delle istituzioni devono stare vicino alla propria comunità e supportarla. Per questo ho voluto portare tutto il mio sostegno alla neo eletta giunta e consiglieri di Lona Lases guidata dal primo cittadino Antonio Giacomelli e all’intera comunità che in questi anni ha vissuto momenti non facili a causa di sospette infiltrazioni criminali.

Reputo fondamentale lavorare insieme per valorizzare al meglio la parte sana, il lavoro che per anni trentini onesti e laboriosi hanno portato avanti tra sacrifici e difficoltà al fine di rilanciare un prodotto made in Trentino e che rispecchia la natura autentica, profonda della nostra terra. Nel mio piccolo ogni azione è finalizzata a far sì che quanto accaduto nell’autunno di qualche anno fa, oltre al pesante periodo di pandemia, non getti nello sconforto e demoralizzazione i lavoratori, gli imprenditori del settore e la comunità tutta di Lona Lases, nonché tutti coloro che hanno a cuore il settore e il territorio.

Il settore, non dimentichiamolo, ha dato moltissimo alle nostre comunità e continuerà a farlo e da esso possono nascere incredibili opportunità come la scuola del porfido. Ha altresì contribuito alla cultura e alla conoscenza del territorio, a dare lavoro a molte famiglie trentine e ad evitare lo spopolamento delle nostre valli. Dobbiamo riscattare una storia, e proteggere la legalità, la parte sana e l’immagine di un prodotto autoctono e straordinario come l’oro rosso del Trentino e portare serenità tra la cittadinanza di Lona Lases.

Non sempre è facile trovare chi mette la faccia e si dedica al servizio della gente. Mi riferisco a chi si candida per diventare Sindaco o consigliere. Fare politica soprattutto in certe situazioni è talvolta una vera e propria missione, e un compito non semplice e di grande responsabilità. Ma ciò che ho visto è percepito stando con il sindaco Giacomelli e la sua squadra è un grandissimo impegno per il bene comune. Orgogliosa di essere al loro fianco, soprattutto per dire grazie a tutti coloro che hanno creduto, credono nel futuro di Lona Lases, e della comunità trentina tutta”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.