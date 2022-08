NURSING UP TRENTO * SANITÀ: « FIRMATO CON L’APRAN UN NUOVO ACCORDO COVID FASE 3, ORA SI VELOCIZZINO LE PROCEDURE PER UNA RAPIDA LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGA »

10.41 - lunedì 22 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Firmato con l’Apran un nuovo accordo covid fase 3, ora si velocizzino le procedure per una rapida liquidazione in busta paga.

Le recenti direttive della Giunta provinciale avevano di fatto suddiviso gli incentivi covid fase 3 in due fondi separati, uno destinato al personale medico e l’altro a quello del comparto, con l’aggiunta di un ulteriore e recente finanziamento di 280.000 per gli autisti soccorritori. Abbiamo pertanto firmato in Apran un ulteriore accordo a modifica del precedente, con un miglioramento degli importi economici che erano stati precedentemente e provvisoriamente definiti.

Le quote economiche saranno erogate “una tantum” in maniera proporzionale alle ore lavorate nel periodo 1/1/2021- 31/3/2022, da un minimo di 650 euro (in precedenza 570), ad un massimo di 1650 euro (in precedenza 1418).

Al personale del comparto sono stati destinati 8.325.000 euro, compresivi degli oneri riflessi.

L’importante accordo raggiunto, scaturito dalle nostre manifestazioni del 2021 culminate con la firma del protocollo d’intesa con Fugatti nel mese di dicembre, ha premiato in maniera specifica ed esclusiva come da noi fortemente richiesto il personale. infermieristico, sanitario ed Oss, con la recente aggiunta degli autisti soccorritori.

Siamo soddisfatti di questo importante riconoscimento, lo consideriamo però solo un primo passo rispetto a tanti altri che dovranno essere compiuti per valorizzare le professioni sanitarie del comparto, sarebbe ad esempio importante una revisione contrattuale dell’ordinamento professionale e l’adozione di un sistema degli incarichi professionali più moderno ed avanzato, in analogia a quanto realizzato da Nursing up nel recente contratto nazionale.

Abbiamo ulteriormente sollecitato l’amministrazione dell’Azienda sanitaria, con la busta paga di settembre dovranno essere pagati in primis a decorrere dal 1/1/2022 gli aumenti dello stipendio tabellare e le nuove fasce economiche, con relativi arretrati, nonchè l’indennità di vacanza contrattuale del nuovo CCPL 2022/2024, che decorrerà dal 1/7/2022.

*

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Trento