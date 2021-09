DEPRETTO (FDI – TRENTINO) * BILANCIO ATTIVITÀ CONSIGLIARE: « IL CIRCOLO DI MORI CONTA 114 TESSERATI, PRESENTI ALL’ASSEMBLEA ROSSATO – SALIZZONI – BARONE »

Si è tenuta ieri sera l’assemblea degli iscritti del Circolo di Mori presso la sala La Galetera a Mori Vecchio. Un’occasione di incontro per fare un bilancio a distanza di un anno dalla nascita a Mori del Circolo.

Presenti per un saluto la consigliera provinciale Katia Rossato, l’ass. Silvio Salizzoni di Riva del Garda e Francesco Barone coordinatore regionale di gioventù nazionale e membro dell’assemblea nazionale di FDI.

Il Circolo di Mori 16 settembre 2021 conta:

– n. 114 tesserati

Il circolo e nato formalmente il 6 luglio 2020 in occasione delle elezioni comunali di settembre 2020, presente in consiglio comunale a seguito della costituzione al primo consiglio comunale del gruppo consigliare di FDI Giorgia Meloni da parte di Paola Depretto attuale capo-gruppo.

In data 5 febbraio 2021 si è tenuta l’Assemblea degli iscritti, alla presenza dell’allora vice-Commissario dott. Roberto Biscaglia, assemblea nella quale si è votato il nuovo Direttivo del Circolo di Mori, costituito dalle seguenti persone:

Paola Depretto Presidente, Andrea Cozzucoli Vice Presidente, Ombretta Pomarolli consigliere, Jeannette America Roldane consigliere, Damiano Bertolini consigliere e Carmelo Massaro consigliere (poi dimessosi per impegni lavorativi)

Dai primi di marzo, con la consegna delle schede da Roma, si è ripartiti con il tesseramento 2021.

L’11 giugno 2021 alla presenza del Sen. Urso Adolfo, del Sen. Andrea de Bertoldi, dei Consiglieri provinciali Claudio Cia e Katia Rossato e ei Presidenti di Circolo limitrofi e degli iscritti, si è tenuta la presentazione ufficiale del Circolo al ristorante Zurigo di Mori.

Il 13 giugno 2021 è iniziata la campagna gazebi, presenti in piazza Cal di ponte e nelle frazioni della Val di Gresta, in particolare:

Il 20 giugno Valle S. felice

Il 24 giugno Mori Piazza Cal di Ponte

Il 4 luglio Piazza Cal di Ponte con gazebo a tema sul NUTRISCORE

L’11 luglio Manzano

Il 15 luglio Piazza Cal di Ponte con gazebo a tema sul ddl Zan

Il 25 luglio piazza Cal di Ponte con gazebo a tema sul ddlZan

Il 26 agosto Piazza Cal di Ponte con gazebo e raccolta firme sul degrado e la sicurezza a Mori

Il 2 settembre Piazza Cal di Ponte con gazebo e raccolta firme sul degrado e sicurezza

Il 9 settembre, ut supra

Il 16 settembre ut supra

Prossimi gazebi il 19 settembre a Manzano (valle di Gresta), il 30 settembre a Mori, il 3 ottobre a Valle San Felice.

L’attività del Circolo si è esplicata attraverso il lavoro in consiglio comunale con la presentazione di mozioni e interrogazioni.

In data 21 marzo u.s. il consigliere della lega Filippo Tranquillini si è dimesso; è, quindi, entrato in quota FDI in consiglio comunale Ernesto Goi che già era entrato in FDI nel 2020

Attività consigliare 2020/2021

Mozioni e interrogazioni presentate:

Mozione Violenza di Genere istituzione di una commissione speciale , sull’attivista Josha Wong, sulla variazione piano regolatore, sui furti cimitero di Mor, in favore delle categorie economiche, sulla lingua italiana atti amministrativi, sulla brigatista Mara Cagol, sul Nagia’ Grom (valle di Gresta), chiesetta di S. Agata (valle di Gresta), droga dipendenze patologiche criminalità-Tavolo sulla sicurezza cittadina all’ordine del giorno al prossimo consiglio, interrogazione Malga Somator, Interrogazione contributi durante la pandemia Banda Sociale Brentonico, interrogazione circolo tennis Mori Vecchio, interrogazione orti comunali, interrogazione defibrillatori, interrogazione sul commercio tasse occupazione spazi e aree pubbliche.

Stretta la collaborazione con i circoli del basso Trentino di Rovereto, Riva del Garda e alcuni Circoli più lontani ma non meno importanti.

L’attività prosegue con grande entusiasmo e partecipazione, ci sono tante problematiche da affrontare sul nostro territorio e grandi sfide elettorali future nel rispetto dei valori del partito e della nostra encomiabile leader Giorgia Meloni.

*

Paola Depretto

La Presidente del Circolo Fratelli d’Italia Mori (TN).