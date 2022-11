RAI RADIO 2 * “ TIZIANO FERRO DAY ” * « UN LUNEDÌ SPECIALE PER CHI AMA LA GRANDE MUSICA ITALIANA (14/11) »

11.17 - sabato 12 novembre 2022

Un lunedì speciale per chi ama la grande musica italiana. Rai Radio 2 presenta il “Tiziano Ferro Day”, una giornata in compagnia di Tiziano Ferro, protagonista del panorama musicale nazionale e punto di riferimento della scena internazionale, che presenta il suo nuovo album “Il mondo è nostro”. Tiziano Ferro sarà in diretta e in esclusiva su Rai Radio 2 lunedì 14 novembre, a partire dalle 10.30 e per tutta la giornata. È una formula di successo che propone da tempo Radio 2 e prevede una vera e propria staffetta dell’artista all’interno dei programmi della rete, sempre in diretta, anche sui social, con contenuti esclusivi e clip di backstage. Sarà possibile seguire l’evento non solo su Rai Radio 2 ma anche in Visual Radio sulle Smart TV al canale 202 del digitale terrestre.

Ecco i particolari del “Tiziano Ferro Day”: si comincia alle 10.30 a ‘Radio2 Social Club’, in compagnia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni; alle 14 il cantautore sarà ospite a ‘La Versione delle Due’ con Andrea Delogu e Silvia Boschero, per aprire un filo diretto con gli ascoltatori tra racconti, curiosità e messaggi. Dalle 16, Tiziano Ferro ai microfoni con i ‘Numeri Uni’ di Radio2, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Barty Colucci e per concludere, dalle 21, sarà protagonista a ‘Back2Back’, nello spazio condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo dedicato alle tendenze musicali. È un appuntamento unico che Rai Radio2 proporrà al pubblico per conoscere più da vicino l’artista che nella sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Si parlerà di musica, di vita, d’amore e di progetti, a partire dal TZN 2023 tour, tra gli eventi musicali più attesi del nuovo anno. Rai Radio2 è in diretta su RaiPlay Sound.