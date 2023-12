MUSE – TRENTO * VACANZE NATALE: « MUSEO PALAFITTE “SOMMERSI DALLA PREISTORIA“ / GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE “GIARDINO D’INVERNO” »

11.18 - mercoledì 6 dicembre 2023

Super Vacanze al MUSE e nelle sue sedi territoriali. Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, esplorazioni, racconti e laboratori per vivere l’atmosfera delle feste in compagnia della scienza.

Speciali aperture:

MUSE aperto dal martedì alla domenica. Chiuso il 25 dicembre. 1° gennaio 2024 aperto dalle 14 alle 19. Aperto anche nei giorni festivi

08 e 26 dicembre. Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chiuso il 25 dicembre e 31 gennaio.

Museo geologico delle Dolomiti a Predazzo aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Aperture straordinarie: 3, 8, 10, 26 e 31 dicembre. 1° gennaio nel pomeriggio. 6 e 7 gennaio.

Come tutti gli anni, con l’arrivo delle festività invernali il MUSE e le sue sedi territoriali si preparano ad accogliere cittadine, cittadini e persone in vacanza con un programma di attività a tema: le impronte degli animali selvatici nella neve, la geometria dei fiocchi di neve, la rotta delle spezie, sono solo alcuni dei temi attorno cui ruotano proposte ed eventi, che si ispirano al le suggestioni dell’inverno. Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ecco quindi che al MUSE di Trento, al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, al Giardino botanico alpino Viote e al Museo geologico delle Dolomiti a Predazzo fioccano visite guidate, scienze show, laboratori artistici, installazioni luminose e il Calendario dell’avventura. I musei osserveranno anche degli orari di apertura speciali per dare a tutte e tutti la possibilità di accedere ai propri spazi (la prenotazione è fortemente consigliata).

Al MUSE – Museo delle Scienze a Trento

“Calendario dell’Avventura”, una curiosa caccia al tesoro in museo: grazie a un QR code è possibile cercare reperti, piante e animali e – come in ogni caccia al tesoro – ricevere un premio dopo aver seguito e scoperto tutti gli indizi. Dal 1° al 24 dicembre 2023.

“Sessanta minuti per la Terra”, una nuova app messa a disposizione per trovare gli indizi nascosti tra le sale espositive e rispondere ai quesiti che riguardano il tema della sostenibilità, prima che sia troppo tardi. Dal 12 al 15 dicembre 2023, 17, 28 e 29 dicembre 2023, 2 e 3 gennaio 2024.

“Museo con lo zainetto”. Zaino in spalla e parte l’esplorazione! Grazie a un simpatico zainetto sarà possibile arricchire la propria visita con giochi, enigmi e disegni per esplorare e scoprire il museo in modo creativo e divertente. Dal 23 dicembre 2023, con il supporto di Casse Rurali Trentine e Itas Mutua. “Era inverno” speciale esplorazione dello spazio Maxi Ooh! Per i bambini e le bambine più piccole. Sabato, domenica e festivi, prenotazione obbligatoria.

“MUSE Lab”, laboratori a ciclo continuo per inventare e creare decorazioni uniche per il balcone o giardino e aiutare gli uccelli selvatici, riscoprire profumi e aromi che accompagnano da secoli le cucine del mondo e imparare a riconoscere le impronte degli animali e prova a muoverti dondolando come un orso o saltando come una lepre. Science show, attività a tema astronomia per capire com’era il cielo notturno migliaia di anni fa e come si formano i fiocchi di neve. Pixel Christmas e Winter LEGO® Braille Bricks, laboratorio per cimentarsi con la Pixel art e avvicinarsi al Braille usando i famosi mattoncini colorati e Pit stop al FabLab – Winter edition. Per creare fiocchi di neve con la stampante 3D.

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

Speciale appuntamento, venerdì̀ 8 dicembre dalle 14 alle 18, con “Sommersi dalla preistoria” un pomeriggio con visita guidata del museo, laboratorio di costruzione di un gioiello di Natale, la proiezione del video “Time Machine. La grande avventura” e l’inaugurazione dell’omonima installazione di suoni e luci “Sommersi dalla preistoria” che animerà̀ museo e villaggio fino al 7 gennaio (orario 16.30 – 20.30). Inoltre, dal 3 al 10 e dal 27 al 30 dicembre 2023 alle 14 si terranno delle speciali Visite guidate al museo.

Giardino Botanico alpino Viote

Il 28 dicembre 2023 e il 4 gennaio 2024, “Giardino d’inverno” propone una ciaspolata in compagnia di una/un esperta/o MUSE per scoprire l’ambiente invernale in quota, la neve nelle sue molteplici forme e funzioni, gli stratagemmi adattivi al freddo delle specie di montagna e impara a riconoscere le tracce degli animali. La ciaspolata si conclude con una degustazione di tisane nella Sala delle Erbe del Giardino Botanico.

Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo

Al museo, da dicembre a marzo vengono proposte tre visite guidate a tema, alle 17. “L’ombra dell’unicorno”. L’8 e il 28 dicembre 2023 è possibile scoprire la bellezza e la vulnerabilità dei rinoceronti nella mostra che ha come protagonista Toby, un grande esemplare di rinoceronte bianco tassidermizzato. “Predazzo, c’era una volta un vulcano”, il 29 dicembre 2023. Un grande vulcano sorgeva nei pressi dell’abitato di Predazzo. Sarà possibile conoscerlo osservando rocce e minerali che hanno reso questi luoghi un centro geologico di livello mondiale.

“Viaggio alla scoperta delle Dolomiti”, il 5 gennaio 2024. Perché le Dolomiti sono state dichiarate patrimonio UNESCO nel 2009? Scopriremo la valenza geologica, paesaggistica e culturale di queste montagne.

Tra le attività laboratoriali, “Un rinoceronte tra le Dolomiti” il 9 e 23 dicembre 2023, un’occasione per conoscere i rinoceronti, fantastici animali in pericolo d’estinzione, mentre il 30 dicembre e il 6 gennaio, Tombola dei minerali, gioco-laboratorio per conoscere i minerali, i loro utilizzi e proprietà.

