POLIZIA DI STATO – CATANZARO * « ORDINANZA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 62 INDAGATI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO »

07.38 - martedì 18 aprile 2023

Nelle prime ore della mattina la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 62 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per la maggior parte sono aggravati dal metodo mafioso, ed altri gravi reati, avvenuti nel capoluogo di regione.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10.00 presso i nuovi locali della Procura della Repubblica di Catanzaro, con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina, il Direttore del Servizio Centrale Operativo Fausto Lamparelli e del Questore di Catanzaro Maurizio Agricola.