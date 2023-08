MUSE – TRENTO * “MICO-WEEKEND“ « IL MONDO NASCOSTO DEI FUNGHI, AL GIARDINO BOTANICO ALPINO – VIOTE DEL MONTE BONDONE (26/8 -9.00)

10.17 - giovedì 24 agosto 2023

MICO-weekend. Il mondo nascosto dei funghi. Giardino Botanico Alpino – Viote del Monte Bondone. Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, dalle 9 alle 18.00, ingresso al Giardino gratuito per la giornata di domenica, le escursioni e il corso di pittura sono a pagamento, mentre le attività sono gratuite.

Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, il Giardino Botanico Alpino Viote propone due giorni dedicati ai funghi, con laboratori per bambini e approfondimenti per adulti per imparare a conosce le varietà che si possono trovare nei nostri boschi e le loro caratteristiche. Nel weekend, la sede territoriale del MUSE ospiterà la tradizionale Mostra micologica a cura del Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento, quest’anno giunta alla diciannovesima edizione, un momento prezioso per vedere e conoscere centinaia di diverse specie che compongono la ricca biodiversità locale insieme ai micologi del gruppo.

Tra le novità, l’incontro “Gli odori e i sapori dei funghi” che si svolgerà domenica dalle 15.30 alle 16.30 con il micologo Riccardo Mazza che illustrerà un aspetto del regno dei funghi davvero sorprendente: tramite la percezione di odori e sapori particolari, numerose specie fungine possono essere riconosciute con l’uso dei nostri sensi laddove la vista non lo consente. Fruizione gratuita, posti limitati.

“Quest’anno, abbiamo immaginato un programma variegato, sia come proposte che come possibilità di approfondimento. Il regno dei funghi, infatti, non è fatto solo di specie commestibili, ma anche di funghi che cacciano i vermi, funghi bioluminescenti o che parassitano gli insetti, micorrize” spiega Helen Wiesinger, responsabile del Giardino Botanico Alpino per il MUSE. “Senza dimenticare i tanti alimenti e bevande che, senza i funghi, non esisterebbero – o comunque non sarebbero così come li conosciamo – come il pane e i lievitati, alcuni formaggi o addirittura anche il cacao, che perderebbe quel suo sapore caratteristico e molto apprezzato. Oltre al Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento – riferimento micologico a livello nazionale che condurrà le escursioni attorno al giardino alla ricerca di funghi – in questa edizione avremo anche Riccardo Mazza, micologo e autore di numerose pubblicazioni dedicate ai funghi. Con lui, esploreremo un aspetto molto curioso sugli aromi e profumi caratteristici, che possono diventare anche un carattere diagnostico per il riconoscimento dei funghi, alcune volte addirittura per riconoscere una specie commestibile da una mortale”.

Il programma prende avvio sabato 26 agosto alle 9.30 con l’escursione micologica “Tra i funghi del Bondone”, a cura del Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento. Una passeggiata per scoprire caratteristiche dei funghi, sapere come riconoscerli e trovarli nel loro ambiente di crescita. Dalle 9.30 alle 17, “Dipingere i funghi: laboratorio di acquerello botanico”, workshop con Esther Invernizzi rivolto a tutti gli appassionati di pittura naturalistica (in questo caso la prenotazione è obbligatoria).

Per tutto il giorno, dalle 10 alle 17, “A caccia di spore e di miceli”, attività per bambine e bambini dedicato alla scoperta dei funghi, dal micelio alle spore all’interno del Giardino Botanico Alpino Viote. Tavolo a cura del MUSE a fruizione libera e continua.

Domenica 27 agosto 2023, ingresso gratuito al Giardino per tutta la giornata e nuova escursione micologica “Tra i funghi del Bondone”. Dalle 11 alle 12 si terrà “Funghi a confronto”, dialogo con il micologo Riccardo Mazza sui funghi tossici e non commestibili e i loro ‘sosia’ mangerecci. La partecipazione è libera e gratuita all’interno del Giardino. Dalle 15.30 alle 16.30, “Gli odori e i sapori dei funghi”, Riccardo Mazza illustrerà un aspetto del regno dei funghi davvero sorprendente: tramite la percezione di odori e sapori particolari, numerose specie fungine possono essere riconosciute con l’uso dei nostri sensi laddove la vista non lo consente. Durante tutto il weekend, dalle 10 alle 18 sarà visitabile con ingresso libero e gratuito la Mostra micologica, a cura del Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento, presso la Sala delle Erbe in prossimità del Giardino Botanico.