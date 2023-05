ENI * CDA « NOMINE: DESCALZI AD, CONFERMATO IL RUOLO CENTRALE DEL PRESIDENTE ZAFARANA / RITENUTI INDIPENDENTI I CONSIGLIERI BARONCINI, BELCREDI, DITTMEIER, SEGANTI, SGUBIN, VERMEIR »

Con riferimento al Presidente Zafarana, pur avendo lo stesso ricoperto l’incarico di Comandante Generale della Guardia di Finanza negli ultimi tre anni fino all’Assemblea che lo ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni, il Consiglio lo ha ritenuto indipendente anche ai sensi del Codice di Corporate Governance considerando che da un punto vista formale, non sussiste un rapporto di lavoro dipendente del Comandante Generale della Guardia di Finanza con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sussistendo, per legge, solo una dipendenza funzionale con il Ministro (e non con il Ministero, del quale non è un’articolazione organizzativa). Da un punto di vista sostanziale (che il Codice di Corporate Governance raccomanda di valutare) la Guardia di Finanza gode normativamente di una piena autonomia organizzativa e gestionale; inoltre il Presidente Zafarana fu proposto per la nomina a Comandante Generale da un Ministro dell’Economia e delle Finanze diverso dall’attuale e la carica non è soggetta a spoil system.

Quanto alla Consigliere Sgubin, la stessa è stata ritenuta indipendente anche ai sensi del Codice di Corporate Governance in relazione al suo incarico di Segretario Generale di Telespazio SpA, in quanto tale società è classificata nel bilancio di Leonardo SpA come società a controllo congiunto e, pertanto non sottoposta al comune controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; inoltre, pur sussistendo formalmente un rapporto di lavoro con la società Leonardo, la Consigliere svolge la sua attività lavorativa in distacco presso Telespazio.

Il Consiglio ha inoltre nominato i seguenti Comitati, privilegiando le competenze ed esperienze dei Consiglieri ed evitando un’eccessiva concentrazione di incarichi, come raccomandato dal Codice di Corporate Governance:

– Comitato Controllo e Rischi, con Raphael Louis L. Vermeir come Presidente e i Consiglieri Carolyn Adele Dittmeier, Federica Seganti e Cristina Sgubin come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti; i Consiglieri Raphael Louis L. Vermeir, Carolyn Adele Dittmeier e Federica Seganti possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di Corporate Governance;

– Comitato Remunerazione, con Massimo Belcredi come Presidente e i Consiglieri Cristina Sgubin e RaphaelLouisL.Vermeircomecomponenti,tuttinonesecutivieindipendenti;iConsiglieriMassimo Belcredi e Raphael Louis L. Vermeir possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive richiesta dal Codice di Corporate Governance;

– Comitato per le Nomine, con Carolyn Adele Dittmeier come Presidente e i Consiglieri Massimo Belcredi ed Elisa Baroncini come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti;