EDG EVENTI * TRENTINO MUSIC ARENA: « DOMANI MUSICA LIVE GIULIANO PALMA – LA SAD – GIACOMO TURRA E THE FUNKY MINUTES »

21.27 - mercoledì 23 agosto 2023

Domani secondo giorno alla Trentino Music Arena. Fino a sabato i cancelli del grande parco apriranno al “Trentino Spettacolo e Musica”, il Festival dedicato al mondo della musica e dello spettacolo con concerti, workshop di approfondimento, incontri tematici (www.trentinospettacolomusica.it).

Il Festival come di consueto aprirà alle 18.00 con i WORKSHOP dedicati alle professioni e al lavoro, alle opportunità di crescita e sviluppo nell’ambito dello spettacolo e della creatività poi spazio alla musica live con l’energia di GIULIANO PALMA, la forza dei LA SAD, la maestria di GIACOMO TURRA & THE FUNKY MINUTES.

Al via il nuovo format con i workshop della prima giornata. In sala giovani curiosi di conoscere il dietro le quinte dello spettacolo. Nella prima giornata si sono alternati nell’”igloo degli incontri” il guru della comunicazione Willy Vecchiattini, oggi tra i principali organizzatori di eventi a livello europeo. Con lui si è andati alla scoperta delle “business connections”. “Ogni personaggio – ha raccontato Vecchiatini – ha dietro un team di professionisti della comunicazione che lo supportano per il palco, per i media, per il pubblico…Non significa essere finti, l’artista mette il suo talento che però deve essere valorizzato. Come si fa? Ci vuole esperienza. Per fare questo lavoro indispensabile è fare la vecchia gavetta”.

Di professionalità, esperienza, preparazione, studio ha parlato anche Alle Tattoo uno dei più grandi tatuatori mondiali, influencer-tiktoker con più di un milione di follower tra i vari social. “Il mondo dei tatuaggi è una forma artistica riconosciuta in tutto il mondo, ma piena di improvvisazioni. Importante affidarsi a professionisti seri in grado di ‘raccontare storie’ sulla pelle. Come ci si distingue? Con la professionalità: essere artisti non significa non dare valore all’impegno”.

A portare la platea in viaggio tra la musica ci ha pensato Fio Zanotti, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra. Fio ha lavorato con i grandi: Loredana Berte’ Vasco Rossi, Zucchero, Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Adriano Celentano, Joe Cocker, Tom Jones, Massimo Ranieri, Renato Zero, Claudio Baglioni, Gianni Morandi. È stato protagonista anche ai Pavarotti International, suonando per il Maestro Pavarotti, Zucchero, Sting, Eric Clapton, Steve Gadd e altri big internazionali.

E ancora spazio alla creatività con Diego Cusano, artista collaboratore di Chanel, Dior, Barilla, Diesel. Cusano ha raccontato il dietro le quinte delle diverse campagne marketing., come si costruisce da un’idea, un’intuizione, un vero progetto di business. “Il segreto? Lavorare sulla propria intuizione, l’idea da sola non basta. Il talento va coltivato, sembra una banalità, ma spesso si crede che una buona idea possa funzionare da sola. Non è così”.